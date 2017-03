3 moduri simple in care iti poti spori increderea in fortele proprii. Te vei simti invincibila!

Femeile dau dovada de mult mai putina incredere in fortele proprii fata de barbati, insa acest lucru se poate schimba foarte usor. Increderea in tine este un castig in sine, insa ea poate fi privita si ca un instrument prin care poti atinge telurile la care visezi, pentru ca este un factor vital pentru o viata de succes pe toate planurile. Iata cateva moduri in care iti poti spori foarte usor incredrea in fortele proprii:

1. Propune-ti sa devii tu insati femeia pe care o privesti prelung si cu putina invidie atunci cand trece pe langa tine

E vremea sa recunoastem – privim in jurul nostru si vedem adesea femei care ne starnesc admiratia si invidia cu tinuta lor impecabila, machiajul perfect si coafura care pare abia facuta la salon. E vremea sa devii tu insati acea femeie. Probabil ai observat cum atunci cand porti o rochie noua sau cand tocmai ai fost la coafor, parca te simti mai bine, ai mai multa incredere in tine si te simti pur si simplu mai atragatoare.

Poti sa ai parte de aceasta senzatie in fiecare zi fara ca asta sa presupuna ore intregi petrecute in fata oglinzii. Foloseste un astfel de aparat foarte util pentru a-ti coafa parul in cateva minute dimineata si vei vedea ca fiecare zi va incepe cu cel putin un compliment. Cand iti place tie insati cum arati, te simti pur si simplu invincibila si ai o atitudine deschisa si pozitiva. In plus, daca alegi aparatul respectiv nu vei pierde prea mult timp cu pregatirile de dimineata si, dupa cum vezi, poti sa realizezi o coafura diferita in fiecare zi a saptamanii.

Fa-ti ordine in garderoba, pastreaza doar ce iti place cu adevarat si achizitioneaza-ti cateva piese noi si clasice, pe care sa le poti purta in orice imprejurare si care sa te avantajeze. In ceea ce priveste machiajul, fa-ti un obicei din a aplica putin fond de ten, putin tus sau mascara, vei vedea ca asta te va face sa te simti mai atragatoare si mai increzatoare.

2. Schimba-ti perspectiva si exerseaza asta zilnic

Probabil ti s-a mai spus sa privesti lucrurile si din cealalta perspectiva, nu pare nimic nou, insa noi te sfatuim sa exersezi in mod activ asta in fiecare zi, poate chiar dimineta, in timp ce iti bei cafeaua, ca sa fii sigura ca nu uiti. Despre ce e vorba? Pur si simplu despre alegerea si evidentierea lucrurilor bune din viata ta. Sa inveti sa vezi partea plina a paharului presupune exercitiu constant si sustinut si te va ajuta sa iti mentii atitudinea pozitiva si sa iti sporesti increderea in tine.

O persoana are zilnic circa 65.000 de ganduri, iar intre 85 si 90% dintre ele sunt negative – lucruri de care te temi sau care te ingrijoreaza, scriu jurnalistii de la Inc.com, iar daca reusesti sa inlaturi acest negativism, vei descoperi fericirea si increderea in tine.

3. Fa ceva ce amanai de mult. Azi este momentul perfect

Ai ceva de rezolvat de multa vreme si tot amani acea activitate din comoditate sau pentru ca pur si simplu presupune o interactiune neplacuta? Acum e momentul perfect sa faci acest lucru si sa obtii aceasta mica victorie. Te vei simti eliberata, mai increzatoare si pur si simplu mai bine in legatura cu propria ta persoana, scriu cei de la zenhabits.net. In plus, cu aceasta actiune vei reusi sa castigi mai multe batalii, atat pe cea pentru increderea in tine, cat si pe cea cu propriul obicei de procrastinare.

Acestea sunt cele mai simple moduri prin care poti sa-ti sporesti increderea in tine incepand chiar de astazi. Sunt schimbari mici si la indemana oricui, dar care te vor ajuta mai mult decat crezi. Incearca-le si vei vedea imediat schimbarea.

Sursa foto: lipik/Shutterstock, Butsaya/Shutterstock