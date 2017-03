Doar 1% dintre oameni au aceste trasaturi. Esti si tu o persoana cu frecventa inalta?

Sunt persoane care au ramas in contact cu intuitia lor si nu lasa vocea mintii sa interfereze cu actiunile lor. Se mentin astfel in mod natural in contact cu energia Universului si cu toata complexitatea acestuia. Persoanele cu o frecventa inalta investesc timp in dezvoltarea lor personala si considera ca cel mai important lucru in viata este spiritualitatea. Momentele de conexiune profunda cu alti oameni sunt de asemenea un aspect esential pentru ei. Sunt oameni care ofera fara sa ceara nimic in schimb si care construiesc un sens de confort si stabilitate pentru prietenii lor.

Citeste si Dr. David R. Hawkins: PIRAMIDA CONSTIINTEI UMANE sau drumul spre ILUMINARE

Legea Vibratiei, cea mai importanta Lege din Univers

Oamenii care au frecventa inalta au cateva lucruri in comun:

1. Persoanele cu frecventa inalta au o dorinta profunda pentru a-si gasi spatiul spiritual: partenerul, familia spirituala sau chiar o casa cu care sa rezoneze in mod profund din punct de vedere spiritual.

2. Un alt lucru pe care il au oamenii cu frecventa inalta in comun este senzatia ca ingeri si spirite inalte se afla in preajma lor. Poate parea ciudat pentru ceilalti, dar pentru acesti oameni care reusesc sa se conecteze cu dimensiuni mai profunde ale realitatii, astfel de aspecte sunt parti absolut obisnuite.

3. Oricat de mult ar incerca sa gaseasca succesul intr-un anumit domeniu, oricat de mult efort ar depune, aceste persoane simt ca nu sunt destul de bune. Chiar daca au abilitati extraordinare si sunt foarte inteligente, aceste persoane par sa nu gaseasca ceea ce isi doresc.

Foto: Pexels

4. Un alt lucru pe care il au in comun aceste persoane este schimbarea constanta de chef, de energie si emotii.

5. Aceste persoane au vise foarte intense si incarcate de creativitate, pe care si le amintesc in detaliu adesea. Pentru astfel de oameni visul este o oportunitate de a calatori in alte dimensiuni, de a explora alte niveluri ale realitatii si de a experimenta starea de non-corporalitate.

6. Sunt persoane sensibile, empatice si creative gata sa se deschida in orice clipa spre a vedea lumea in persectiva ampla. Traiesc adesea treziri spirituale prin experiente unice cum ar fi accesarea energiei kundalini sau deschiderea celui de-al treilea ochi. Alte persoane din aceasta categorie pot demonstra o pasiune pentru magie sau abilitati metafizice.

Iti recomandam si: 7 diferente de perceptie: Cum vede un OM SPIRITUAL lumea V.S. un OM OBISNUIT

Foto: Pexels

Citeste mai departe >>>