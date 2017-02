Suntem acaparati de rutina traiului zilnic, de goana dupa bani – cati mai multi, sa avem case cat mai mari si masini cat mai luxoase. Ne consumam psihic zilnic cu intrebari “stresante” de genul “ce mai gatesc azi”?, ”cu ce sa ma imbrac”? Ne smulgem parul si avem insomnii pentru diverse datorii sau facturi neplatite. Ne consumam zilnic in interiorul nostru ca x sau y nu ne place.

Foto: nature photos / Shutterstock

Ne incarcam (si ne distrugem) mintea seara de seara cu stiri de la tv din ce in ce mai hidoase, cu filme din ce in ce mai horror, cu emisiuni din ce in ce mai proaste, cu stiri despre sfarsitul iminent al lumii, comentam ce a mai facut politicianul x sau ne bucuram ca ”uite, in fine, l-au arestat si pe y!!! asa!!! sa se sature, ca prea fura. dom”le!!”

Zi de zi, an de an. Si ne acrim. Si ne tuflim. Si devenim mai nefericiti si sufletul nostru devine din ce in ce mai batran. Si nu mai stim sa radem. Si nu ne mai amintim lucrurile cu adevarat importante in viata.

Nu mai stim sa-l luam pe cel de langa noi de mana si sa-i spunem ca-l iubim. Nu mai stim sa ne bucuram cand privim un apus de soare, nu mai vedem magia unui cer instelat. Nu mai stim ce placere este cand mergi descult prin iarba. Nu ne mai bucuram cand ploua, ca ne uda! Nu ne place cand e prea cald, ca transpiram. Nu mai stim sa fim tandri, ca e semn de slabiciune. Nu mai stim sa privim jumatatea plina a paharului. Obsedati de trecut si ”setati” doar pe viitor, nu mai stim sa traim in prezent.

Credem ca putem face maine ceea ce puteam face azi, ca ne vom bucura maine de ceea ce ne puteam bucura azi! Dar ceea ce nu traim la timp nu vom mai trai niciodata!

Viata e atat de scurta… Haideti sa devenim mai fericiti, numai noi putem realiza acest lucru. Gandind ”sanatos”, privind viata cu optimism si razand cat mai mult! Facand asta, e adevarat ca problemele nu dispar, dar parca nu mai sunt asa de dificile. Si se rezolva la un moment dat.

In fond, suntem elevi la scoala vietii. E normal sa avem probleme de rezolvat. Dar avem si recreatii si vacante, nu :)?

* Un articol trimis de Andra Cara

Foto homepage: sergey causelove / Shutterstock