Pe Teal Swan o urmaresc de multa vreme. Deja aproape un an si jumatate. Este cunoscuta in zona spiritualitatii, are abilitati extrasenzoriale si ne dezvaluie si explica esenta vietii, in perspective largi, cu multa inteligenta, cu multa sensibilitate si mai ales CLARITATE.

Pe langa videourile populare pe care le posteaza pe canalul ei de YouTube si workshopurile pe care le sustine in toata lumea, Teal Swan scrie si un blog unde ne impartaseste viata ei, cat si reflectii cu privire la diversele aspecte ale realitatii.

Intr-un astfel de articol ne dezvaluie, din perspectiva capacitatilor ei extrasenzoriale, care sunt previziunile ei pentru anul deja in desfasurare, 2017.

Teal Swan: Previziuni si semnatura energetica a lui 2017

“Progresul este imposibil fara schimbare. (…) Ca multe generatii inaintea noa stra, ne simtim de parca am fi intr-o cursa, ne dorim sa fim liberi. Ori de cate ori stam intr-o clasa invatand despre lucruri pe care nu vrem sa le invatam, ori de cate ori trebuie sa platim taxe, ori de cate ori trebuie sa mergem la serviciu atunci cand nu vrem, ori de cate ori cand privim corputia din lume si nu putem sa facem nimic in legatura cu asta, ori de cate ori autoritatea ne-a facut sa ne simtim fara putere asupra propriei viet, sau am vrut sa fim autentici si nu am putut de teama consecintelor… ne-am dorit sa fim liberi. Ne-am dorit schimbarea intr-un mod radical. Facturile pe care le avem de platit, gurile pe care le avem de hranit, reputatia pe care sa o mentinem, oamenii pe care nu vrem sa ii dezamagim, am ramas blocati, dorindu-ne in acelasi timp libertatea.”

“O persoana obisnuita investeste doar in lumea actiunii fizice. Pentru acest om, dorinta nu este mai mult decat o abstractie. El nu a inteles ca dorinta este de fapt combustibilul expansiunii universale. Este dorinta care pune un esafod realitatii noastre fizice. (…) Fiecare gand pe care il gandim, cuvant pe care il rostim si actiune pe care o intreprindem nu este nimic altceva decat un accord sau o rezistenta la cee ace ne dorim. Iar acel moment vibrational ajunge intr-un punct cand nu mai poate fi oprit.

2017 este momentul vibrational al unei dorinte colective pentru schimbare radicala ce nu mai poate fi oprita. Noi toti suntem vizati de curentul acestui fluviu al schimbarii.

„2016 a fost anul purificarii. „Imagineaza-ti ca vrei sa faci o schimbare in viata ta, ca vrei sa iti schimbi locul unde traiesti. In primul rand, trebuie sa renunti la atasamentele tale fata de locul unde locuiesti acum. Va fi un proces de curatare, cand va trebui sa te decizi in legatura cu ceea ce vrei sa pastrezi si ceea ce nu iti mai serveste dezvoltarii. ”, explica Teal. In 2016, acest proces de purificare s-a desfasurat la nivel mental, emotional si fizic. Multi dintre noi am fost nevoitis a facem fata unor rani vechi si temelor noastre primordiale de rezistenta. Multi dintre noi am devenit mai liberi si multi dintre noi am suferit in acest proces de eliberare de atasamente.”

Teal Swan crede ca despre viitor nici macar persoanele clar-vazatoare nu pot spune cu exactitate, ea spune ca mai acurat ar fi sa ne gandim la potentialitati.

„Tema anului 2017 este: Schimbare Radicala.”, spune Teal Swan care si-a petrecut o noapte de meditatie asupra unor potentiale variante pentru viitorul umanitatii.

Iti recomandam si: 2017 - Inceputul unui nou ciclu karmic de 9 ani

Foto - Teal Swan The Spiritual Catalyst - Facebook

Foto homepage: Flickr/ XXXX ZIBI

Citeste mai departe >>>