De ce este recomandat sa alergam pe nisip?

Totodata, expertii de la Asociatia Sportiva “SanaSport”, organizatorii celui mai mare eveniment de maraton pe nisip din Europa, afirma ca suprafata inegala a nisipului va activa partea superioara si inferioara a corpului, imbunatatind pe termen lung coordonarea si echilibrul si ajuta la ajustarea stilului de alergare.

Sfaturile specialistilor au fost ascultate, iar numerosi de constanteni si turisti au lasat asfaltul pentru cateva luni si si-au concentrat atentia pe alergarea pe plaja din statiunea Mamaia, pregatindu-se asiduu pentru evenimentul international “Maratonul Nisipului”, care va avea loc in doar 5 saptamani in Mamaia. Pana in prezent, aproape 700 de concurenti romani si straini au raspuns pozitiv acestei provocari, iar pana la data startului, 26 martie 2017, organizatorii estimeaza ca numarul participantilor va trece de 1.000.

In functie de pregatirea fizica, sportivii pot opta pentru una din urmatoarele curse: maraton individual pe distanta de 42 km, semi-maraton individual 21 km si cursa individuala de 10 km. Totodata, parintii au posibilitate de a alerga alaturi de copii lor, pe o distanta de 1 km, in cadrul ineditei curse “Family Run”, eveniment realizat in parteneriat cu Asociatia “Daruieste Aripi”, care are ca scop promovarea sportului in familie si strangerea de fonduri pentru renovarea Sectiei de Neonatologie a Spitalului Judetean Constanta. Evenimentul international “Maratonul Nisipului”, fiind una dintre primele competitii sportive de anduranta din Europa care se desfasoara integral pe nisip, este si un mijloc inedit de promovare a sportului de masa si a litoralul romanesc la nivel international, statiunea Mamaia fiind de cativa ani punct de atractie pentru sportivii internationali.

“Alergarea pe nisip este, intr-adevar, mai solicitanta decat o alergare pe o suprafata dura, dar se pare ca beneficiile sunt mai mari. In primul rand, multe dintre accidentarile suferite in urma alergarii pe o suprafata dura se intampla din cauza presiunii la care sunt supuse articulatiile. Pe nisip, timpul de coliziune se mareste atunci cand aterizam, reducand considerabil stresul pentru articulatii. In al doilea rand, alergarea pe nisip ajuta foarte mult la tonifierea musculaturii, deoarece nisipul de sub picioare se misca concomitent cu miscarile noastre, iar toti muschii sunt pusi in functiune. Intrucat alergarea pe nisip este de aproape 2 ori mai solicitanta decat cea pe asfalt, si presupune arderea unui numar de aproximativ 1,6 ori mai mare, ii sfatuim pe cei care vor participa la Maratonul Nisipului ca, in saptamana premergatoare competitiei, sa-si adapteze meniul la aceste rigori, si sa consume mai multi carbohidrati”, declara Daniel Antonaru, presedintele Asociatiei Sportive “SanaSport” si organizatorul Maratonului Nisipului.

Cei interesati se pot inscrie la evenimentul international “Maratonul Nisipului” din Mamaia pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.