Te topesti: 15 fotografii minunate care surprind prietenia dintre copii si animalute

Elena Shumilova este o fotografa extrem de talentata din Moscova, fost arhitect, dar si o mamica fericita a trei copii. In varsta de 33 de ani, tanara mamica locuieste impreuna cu sotul si familia sa intr-un taram de vis, idilic parca, la o ferma situata pe marginea lacului, in Adreapol.

Fotografiile in care surprinde diferite cadre cu copiii sai au facut inconjurul internetului, fiind vizualizate de peste 60 de milioane de persoane din lumea intreaga. Multe din fotografiile sale sunt surprise la ferma lor de animale din Andreapol si impresioneaza prin modul in care reusesc sa sublinieze relatia de pura prietenie si de conexiune dintre aceste micute suflete pure si animalele de la ferma.

Intr-o lume magica populata de caini, pisici, gaste, iepuri, cai, natura, copii, viata si bucuria de a trai sunt surprinse intr-un mod uimitor prin intermediul fotografiilor. Elena se lasa inspirata in compozitiile sale fotografice de cadrele rurale, de fenomenele naturale, de anotimpurile care se schimba. “Cand fac fotografiile, prefer sa folosesc lumina naturala – atat in interior, cat si in exterior. Imi plac toate tipurile de imprejurari – luminile de pe strada, lumina de lumanare, ceata, fumul, ploaia si zapada -orice ofera profunzime vizuala si emotionala imaginii”, declara artista intr-un articol publicat pe boredpanda.com.

Va lasam in continuare intr-o lume pura si frumoasa, cu copii si animale, si va invitam sa admirati cateva dintre fotografiile de pe Instagram ale artistei Elena Shumilova.

Elena Shumilova: 15 fotografii minunate care surprind prietenia dintre copii si animalute

Micutii...

Foto: @ elena_shumilova / Instagram

Tandrete

Foto: @ elena_shumilova / Instagram

Dupa-amiaza la tara

Foto: @ elena_shumilova / Instagram

Putina poveste

Foto: @ elena_shumilova / Instagram

Caprioarele

Foto: @ elena_shumilova / Instagram

2 cu gene blonde

Foto: @ elena_shumilova / Instagram

Serenada

Foto: @ elena_shumilova / Instagram

Amintiri de vara

Foto: @ elena_shumilova / Instagram

