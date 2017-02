Louie Schwartzberg: Un film extraordinar – Multumeste vietii!

RECUNOSTINTA - un film de scurt-metraj de Louie Schwartzberg

Louie Schwartzberg este un regizor indragostit de natura. El filmeaza imagini absolut incredibile ce capteaza frumusetea lumii in care traim, aratand conexiuni, ritmuri si patternuri de o frumusete ce iti ia respiratia.

Intr-un scurt-metraj de aproape 6 minute, Louie Schwartzberg ne arata tuturor magia vietii, pierduta sau uitata in ritmul stresului de zi cu zi, sau al iluziilor.

Acest scurt-metraj merita vazut si revazut, ori de cate ori ne simtim insingurati, ori de cate ori viata pare sa nu mai aiba sens. O fetita blonda cu ochi albastri si un batran meditativ cu pipa reusesc sa ne conduca mintea pe cararile unui taram magic. Dar acest taram nu apartine unei planete necunoscute, ci este vorba despre viata noastra de zi cu zi. Il gasesti la sfarsitul articolului.

Laitmotivul acestui filmulet deosebit este: RECUNOSTINTA pentru fiecare zi pe care o traim.

"Cand ma uit la televizor, vad doar niste emisiuni care sunt doar o prefacatorie, iar cand explorezi ai acces la mai multa imaginatie decat ai deja. Si cand ai mai multa imaginatie, acest lucru te face sa iti doresti sa mergi mai adanc, sa poti sa ai acces la mai mult si sa vezi mai multe lucruri frumoase. De exemplu, daca este vorba despre un drum, acesta te poate duce catre o plaja sau ceva… Si poate fi frumos.", spune fetita cu ochi albastri.

Crezi ca aceasta este doar o alta zi in viata ta?

"Crezi ca aceasta este doar o alta zi in viata ta? Nu este doar o alta zi, este acea zi care iti este daruita AZI. Iti este data, e un dar. Este singurul dar pe care il ai astazi. Si singurul raspuns potrivit este recunostinta. Daca nu faci nimic altceva decat sa cultivi acest raspuns, fata de acest mare dar care este ziua de azi, daca inveti sa raspunzi ca si cand ar fi prima zi din viata ta si ultima ta zi, atunci ti-ai petrece aceasta zi asa cum trebuie. Incepe deschizandu-ti ochii si fii surpins ca ai ochi pe care sa ii deschizi, fii surprins de acea incredibila varietate de culori care iti sunt in mod constant oferite, doar pentru bucurie simpla", spune batranelul cu pipa, pe un un fundal superb cu flori care se deschid.

Si continua...

"Priveste cerul. Noi atat de rar privim cerul… Atat de rar observam cat este de diferit de la moment la moment, cu nori care vin si pleaca. Ne gandim doar la vreme dar nu ne gandim la aceasta multime de nuante pe care o are vremea. Ne gandim doar la vreme buna si vreme proasta. Aceasta zi, astazi, are o vreme unica. Poate o forma pe care n-ai sa o mai traiesti niciodata exact la fel. Formarea norilor pe cer nu va mai fi niciodata la fel.

Deschide-ti ochii, priveste la acest lucru. Priveste fetele oamenilor pe care ii intalnesti. Fiecare detine o poveste incredibila in spatele fetei sale. O poveste pe care n-ai cum sa o cuprinzi niciodata pe de-a-ntregul. Nu doar povestea lor, ci si povestea stramosilor lor, care poate merge atat de departe. Iar in acest moment, in aceasta zi, toti acesti oameni pe care ii intalnesti, toata viata atator generatii si atator locuri din intreaga lume curge impreuna si se intalneste cu tine aici, ca o viata care iti ofera apa, doar daca iti deschizi inima si ii MULTUMESTI".

"Deschide-ti inima catre toate aceste daruri incredibile pe care civilizatia ni le ofera. Apesi un buton si ai energie electrica, arzi un fosil si ai apa calda si apa rece si apa potabila. Un dar pe care milioane si milioane de oameni in lume nu au sa-l experimenteze niciodata. Acestea sunt doar cateva dintr-un imens numar de daruri fata de care sa iti deschizi inima."

In acest timp, fundalul imagistic al filmului asociaza inimii o capsuna care se coace si creste in time-lapse.

"Asa incat, eu iti doresc sa iti deschizi inima fata de toate aceste bine-cuvantari si lasa-le sa curga prin tine. Iar toata lumea pe care o vei intalni in aceasta zi vor fi bine-cuvantati de tine, doar prin intermediul privirii tale, zambetului tau, atingerii tale, doar prin intermediul prezentei tale. Lasa ca recunostinta sa se pravaleasca intr-o curgere de bine-cuvantari in jurul tau.

Atunci aceasta va fi cu adevarat, o ZI BUNA"….

Filmul Recunostinta - Louie Schwartzberg:

Gratitude: The Short Film by Louie Schwartzberg from ecodads on Vimeo.

Foto homepage: Pexels