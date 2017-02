Cum sa fii o campioana alaturi de Gabriela Szabo, la The Woman

Multipla campioana mondiala la atletism, Gabriela Szabo vine la Cluj – Napoca, in perioada 14 – 15 martie, pentru a discuta cu peste 500 de femei lideri in cadrul Conferintei de Leadership Feminin The Woman despre performantele sale profesionale si mentalitatea de invingator, elementele cheie ce au definit-o de-a lungul carierei de sportiv international.

"Educatia, puterea de a schimba lumea!" este tema principala a celei de-a 6-a editii a conferintei la care va lua parte si Gabriela Szabo, figura recunoscuta pe plan international pentru rezultatele remarcabile din sport.

Bistriteanca hotarata, absolventa a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Gabriela Szabo are un palmares impresionant de medalii: este declarata cea mai buna atleta a lumii si cea mai buna sportiva a Europei; este de patru ori campioana mondiala la seniori si o data la juniori, dar si vicecampioana olimpica, acestea fiind doar o parte din premiile obtinute de-a lungul carierei. Dupa 20 ani de activitate, Gabriela Szabo s-a alaturat companiei Adecco in calitate de CSR&Public Affairs Manager pentru a sustine tinerii sa-si gaseasca drumul in viata, educatie si cariera.

„Am o vorba pe care o transmit de fiecare data: suma sacrificiilor trebuie sa fie mai mare decat suma regretelor. Pentru orice lucru in parte trebuie sa faci un sacrificiu pentru a nu avea mai tarziu regretul ca nici macar nu l-ai incercat. Tocmai de aceea au aparut si rezultatele in cariera mea atat de repede. Imi place sa fiu tot timpul prima. Atunci cand iti doresti ceva trebuie sa muncesti extrem de mult si cu perseverenta. Altfel nimic nu pica din cer”, spunea Gabriela intr-un interviu recent despre succesul ei in cariera.

Cum sa devii antreprenoare fara sa iti rupi gatul – Masterclass The Woman

Din cauza cifrelor tot mai ingrijoratoare despre procesul educational continuu in Romania, editia din acest an a conferintei are scopul de a sublinia importanta educatiei in societate si rolul esential al femeii in tot acest proces. Alaturi de Gabriela Szabo vor lua cuvantul si alte femei de succes care vor sustine prezentari, dezbateri si workshopuri in cele doua zile ale evenimentului.

„Cum sa devin antreprenoare fara sa-mi rup gatul?” este masterclass-ul sustinut in 14 martie de Mirela Bucovicean, fondatorul Molecule F care va aborda principalele notiuni pentru construirea unui business si a unui brand, si va implica studii de caz personalizate pentru brandurile participantelor. Participantele prezente la eveniment vor participa si la workshopurile incluse in agenda evenimentului cu accent pe leadership, comunicare si management alaturi de speakerii Lucia Ciuca (Managing Director Quantum Data Science) sau Monica Eugeniu (Managing Director learning about).

In 15 martie Karina Ochis, CEO & Brand Master la KO by Karina Ochis si fondator al Elite Life Beauty and Wellbeing Spa va impartasi participantelor din cariera sa de antreprenoare, investitoare, antrenoare si speaker. Karina este o vizionara si o femeie de afaceri care calatoreste in jurul lumii pentru a cauta solutii optime de dezvoltare profesionala. In cadrul panelului de debate „Educatia, puterea de a schimba lumea”, antreprenoarea va oferi informatii valoaroase despre branding, marketing, antreprenoriat si stil de viata.

Alaturi de Karina, speakerii Ella Bjorns (Speaker International&Consultant), Mellisa Sterry (Fondator Bionic City), Einat Dan (Makeup artist), Eleanor Tabi Haller-Jorden (Presedinte&CEO The Paradigm Forum), Daniela Palade Teodorescu (Editor sef Avatanje), Ludwik Sobolewski (CEO Bursa de Valori) sau Elena Maria Gheorghiu (Co-fondator OvidiuRO) vor sustine prezentari si dezbateri in cea de-a doua zi a evenimentului.

Conferinta The Woman, 6 ani de excelenta

Conferinta The Woman promoveaza un proces educational continuu prin intermediul subiectelor abordate, a liderilor de opinie pe care ii aduce in spatiul public, fiind un punct de referinta pentru femeile dornice de dezvoltare”, au declarat organizatorii evenimentului, Libero Events. Editia din acest an se desfasoara la Grand Hotel Italia in perioada 14 – 15 martie, iar inscrierile au loc pe site-ul oficial www.thewoman.ro/conference.

Inceput in anul 2012, evenimentul se bucura de un real succes si a ajuns la a sasea editie. Peste 500 de femei de succes isi dau intalnire an de an si discuta despre cum isi pot imbunatati viata, atat la job cat si acasa. In acest an, The Woman a creat revista digitala The Woman.ro, iar in cadrul editiei curente a lansat platforma de mentorat Womentors.ro.