Cand am mentionat ca sunt trista nu era o stare obisnuita precum durerea de cap.

M-a durut ca trebuie sa spun asta, sa recunosc in fata ta ca sufar. Nu ai miscat un deget. Nu-mi dau seama cum ai fi putut umple tu golul din sufletul meu. Un gol imens care ma stinge pe dinauntru si ma secatuieste de tot ce e frumos. De amintiri placute, de momentele tandre, de noi doi,de ce a fost, de prezent, de ce ar fi putut fi…

Ma simt prinsa intr-o cusca. O cusca frumoasa in care suntem doi. Dar unul a incetat sa mai simta, iar celalalt sufera enorm. Cand am crezut ca e bine sa afli ca sunt nefericita, m-ai abandonat. De fapt, asta nu s-a intamplat recent. Am plecat doar eu mai departe, eu, cu firea mea optimista, am crezut ca pot muta muntii din loc. Dar nu am putut sa-ti misc inima.

Ne-am pierdut undeva pe drum, printre greutatile vietii. Eu am refuzat sa renunt la lupta. Am 40 de ani si ma doare profund sa-mi privesc epava sufleteasca, starea in care m-ai adus. Nu am ajuns aici pocnind din degete. A fost un proces lung si amar. Am trecut peste situatii de neiertat. Am continuat de dragul iubirii. Stii de ce? Pentru ca simteam ca nu pot trai fara tine!

Din pacate, alaturi de tine, m-am stins incet. Nu am putut deveni indiferenta. Daca as fi putut face asta, nu mi-ar mai fi pasat si, implicit , nu as mai fi suferit. Dar iubirea a fost mai presus de mine.

Cred ca cel mai pustiu moment din viata mea a fost acela in care am realizat ca nu mai sunt iubita. M-a socat!! Teribil!

Am plans pe ascuns. Eram din nou neputincioasa. Am simtit cum sufletul meu s-a fragmentat si a explodat de durere.

M-am privit in oglinda: am vazut o femeie cu riduri, gusa, cu burta de la nasteri, celulita si ditamai varicele de la munca si statul indelungat in picioare. Pielea nu mai e ferma, incepe sa-si arate varsta.. si ti-am dat dreptate! Plangand in hohote. Cine-ar mai iubi o femeie care arata ca mine?

Apoi am revazut primul moment in care soarta ne-a adus impreuna. Cat eram de frumoasa, sexy, atractiva. Cate complimente imi aduceai. Nu era nevoie sa-mi faci cadouri ca sa ma simt fericita, mai ales ca banii au fost cam intotdeauna destul de putini. M-am simtit iubita si asta era sublim. Ma apreciai. Acum stiu ca imi apreciai doar corpul.

