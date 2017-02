Anul 2017 a inceput deja si, cu siguranta, proiectele pentru noul an au intrat in linie dreapta. Sigur la finalul anului 2016 ati pus pe hartie un plan legat de bugetul pentru anul 2017, v-ati gandit la siguranta familiei si la noi perspective pentru un viitor financiar echilibrat si stabil.

Comunicat de presa

Acum ca aveti un plan cat de cat creionat, este important sa priviti lucrurile cu optimism si sa fiti chibzuiti si moderati in cheltuieli. Incercati ca in fiecare luna sa nu treceti peste obiectivele setate la finalul anului 2016 si urmariti cu atentie lista cu asteptarile financiare, realizata impreuna cu familia. Specialistii KRUK vin in ajutorul dumneavoastra cu cateva sfaturi utile pe care le puteti aplica in fiecare zi.

Iata cateva lucruri de care trebuie sa tineti cont atunci cand va ganditi la bugetul si planurile pentru anul 2017:

1. Nu uitati sa va notati toate cheltuielile pe care le faceti in fiecare zi.

2. Incercati sa nu ramaneti cu restante la plata datoriilor (intretinere, rata la banca, cheltuieli cu facturile lunare). Odata ce ati intarziat cu plata acestor facturi, riscati sa platiti facturi mai mari si penalizari.

3. Reduceti din cheltuielile zilnice si incercati sa pastrati o constanta de fiecare data cand aveti cumparaturi de facut.

4. Nu uitati sa puneti si niste bani la loc de cinste. Acest lucru va ofera siguranta si certitudinea ca sunteti echilibratI in cheltuieli.

5. Incercati sa stati departe de tentatiile cumparaturilor impulsive. Da, din cand in cand este bine sa va rasfatati cu ceva frumos, dar fiti cumpatati. Procedand astfel veti aprecia si mai mult lucrurile pe care le achizitionati.

Acestea sunt doar cateva dintre lucrurile pe care le puteti face zilnic pentru a avea un buget echilibrat si la final sa vedeti ca ramaneti cu ceva bani pusi la pusculita.

Pentru ca totul sa fie mai usor, specialistii KRUK au dezvoltat o aplicatie de mobil - KRUK Planner, ce va permite sa tineti evidenta cheltuielilor zilnice si sa monitorizati economiile pe care le faceti. Puteti vedea in fiecare zi care sunt zonele unde puteti ajusta cheltuielile si de unde puteti sa economisiti mai mult. Aplicatia este gratuita si disponibila atat pentru utilizatorii de Android cat si pentru cei de IOS.

Mai multe detalii gasiti pe site-ul KRUK Romania.



Foto: Pexels