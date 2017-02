Inspiratie de la OPRAH WINFREY – 10 lectii pentru AZI si pentru MAINE

Cunoscuta realizatoare TV din Statele Unite ale Americii este respectata in intreaga lume, datorita capacitatii ei de a vorbi fiecarui suflet.

Prin povestea ei de viata, Oprah reuseste sa ne dea speranta si sa ne impulsioneze. Mesajul ei este acela ca putem indeplini orice ne dorim prin perseverenta si incredere de sine. Acestea sunt zece idei care ne pot imputernici si pe care consideram ca am putea sa ni le reamintim in fiecare zi:

1. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Traieste in prezent

Respira. Renunta. Aminteste-ti ca acest moment este singurul pe care stii sigur ca il ai.

2. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Auto-defineste-te

Cu cat devii din ce in ce mai clar in privinta a ceea ce esti cu adevarat, vei reusi sa decizi din ce in ce mai usor ceea ce este bine pentru tine

3. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Fa ceva ce nu crezi ca poti face

Incumeta-te si fa acel lucru pe care crezi ca nu il poti face. Indrazneste sa esuezi. Incearca din nou. Fii mai bun urmatoarea data. Singurii oameni care nu se impiedica niciodata sunt aceia care nu incearca niciodata. Acesta este momentul tau. Asumati-l.

4. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Priveste in interiorul tau pentru a gasi indrumare

Inainte de a face ceva care ar aduga chiar si cea mai mica farama de stres in viata ta, intreaba-te: "Care este adevarata mea intentie?" Da-ti timp pentru ca un <<da>> sa rezoneze in tine. Atunci cand este cazul. Iti garantez ca tot corpul tau va simti acest lucru.

5. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Ai grija ce iti doresti

Situ sigur ca devenim ceea ce aspiram sa fim.

6. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Schimba-ti gandurile si schimba-ti lumea

Daca vrei ca viata ta sa iti adca mai multe satisfactii, trebuie sa iti schimbi modul de a gandi.

7. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Vei gasi mereu un mod de a izbandi

Marele secret al vietii este ca vei ajunge oriunde iti doresti sa ajungi, daca esti dispus sa muncesti.

8. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Alege-ti propria cale

Intelege ca dreptul de a-ti alege propria cale este un privilegiu sacru. Foloseste-te de el. Scufunda-te in posibilitati.

9. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Ofera mai mut si vei primi mai mult

Ceea ce stiu cu siguranta este ca ceea ce oferi, se intoarce catre tine.

10. Inspiratie de la Oprah Winfrey: Infrunta-ti fricile

Ceea ce te face sa iti fie frica, in relaitate nu are putere – frica ta are putere.

Foto: Flickr/ Get Everwise

Foto dr.: Flickr/ Vic