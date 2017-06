Nu exista un simbol universal pentru experienta materna, aceasta fiindca fiecrae are un mod distinct de a se raporta la legatura cu mama sa.

Nu exista un simbol universal pentru experienta materna, acest lucru fiindca fiecare are un mod distinct de a se raporta la legatura cu mama sa. Fiecare impresie este diferita de cealalta si datorita modului vast in care este perceputa relatia cu mama si rolul acesteia in vietile noastre, astfel incat simbolurile sunt infinite si reprezinta diverse etape ale evolutiei civilizatiei.

De la Madonna cu Pruncul la porumbei albi, leoaice in gradina… simbolul mamei este limitat doar de perspectiva celui care priveste. Simbolurile sunt unice si ceea ce conteaza cel mai tare este modul cum fiecare dintre noi se raporteaza la acestea. Importrant este sa il descoperim pe acela cu care rezonam pentru a-i imprumuta magia. Iti prezentam cateva dintre cele mai putin cunoscute simboluri ale mamei in Mitologia universala, simboluri ale caror energie te pota juta sa te reconectezi cu acest aspect al feminitatii. Poti folosi simbolurile mamei si pentru a vindeca rani ale unei conexiuni disfunctionale cu propria mama.

1. Zeita mama: Cele trei aspecte ale acestui simbol sunt Tanara Fata (Persefona la greci) - cea pura si o reprezentare a noilor inceputuri; Mama (Demetra la greci) - purtatoarea vietii si in acelasi timp patroana a experientei de viata si Intelepciunea batranetii reprezentata de Zeita Hecate la Greci. Aceste trei aspecte pot sa simboloizeze de asemenea reprezentarea ciclului nastere-viata-moarte (si renastere).

2. Mama ciaoara Kachina Angwusnasomtaka: Este un simbol mitologic ce apartine culturii amerindiene Hopi. Este un simbol pe care amerindienii il foloseau in timpul solstitiului de iarna si vara pentru a simboliza miracolul germinatiei. Este simbolul mamei iubitoare si grijulii, este simbolul armoniei, bogatiei si linistii din vietile noastre.

Sursa foto: Wikimedia Commons

3. Lakshmi este zeita hindusa care reprezinta neorocul, lumina, norocul si frumusetea.

Este frumusetea si buna-vointa, si grija. Aceastei zeitati ii este asociata si floarea de lotus, iar energia sa faciliteaza progresul spiritual, trezirea spirituala si puterea de a depasi discursul interior. Energia lui Lakshmi invoca bogatia materiala si armonia.





In imagine Zeita hindusa Lakshmi - sursa WikimediaCommons

4. Tapuat este un alt simbol Hopi care este de asemenea considerat ca fiind un simbol al mamei si copilului. Liniile acestui simbol reprezinta de asemenea viata, cordonul ombilical si evolutia – tot timpul sub pavaza Mamei. Acest semn mai este considerat si un simbol al Calatoriei.

5. Broasaca testoasa reprezinta un simbol al Mamei Pamant si era de asemenea onorata in culturile Nativilor americani, dar simbolul broastei testoase se regaseste in multe culturi ale lumii. Este un simbol celest al maternitatii.

6. Spirala tripla este un simbol celtic pentru mama (dar se regaseste si in alte culturi), iar cele trei aspecte ale spiralei reprezinta diversele faze ale vietii femeii, trecerea vietii si unitatea diverselor dimensiuni ale feminitatii. Recunoastem in acest simbol: Mama, Tanara femeie si Femeia batrana si inteleapta.