Petreceri de neuitat la Sheraton Bucuresti

Patru dintre cele mai elegante si primitoare sali de evenimente din Bucuresti justifica alegerea hotelului Sheraton, care pe langa pozitionarea excelenta, chiar in inima Bucurestiului, surprinde placut fiecare dintre oaspetii care ii trec pragul cu o gama completa de pachete pentru evenimentele speciale.

Hotelul ofera pachete all-inclusive gandite, pana la cele mai mici detalii de organizare, intocmai dupa dorinta si placul celor care vin sa se bucure impreuna cu cei dragi de aceste momenete de neuitat. Bucataria Sheraton surprinde cu selectia de produse, cu meniurile elegante sau bufete special organizate de catre unii dintre cei mai buni experti culinari din oras pentru a-si rasfata invitatii si a le incanta gustul. Nu in ultimul rand, atmosfera de bucurie si rafinament este redata prin atentia la detaliu in ceea ce priveste design-ul elegant si mesele decorate cu bun gust care vor transforma evenimentul intr-o experienta de nepretuit atat pentru dumneavoastra cat si pentru cei dragi.

Gama diversificata si versatilitatea locatiilor Sheraton Bucuresti este evidentiata in toate cele 4 sali. Platinum Ballroom este una din salile spectaculoase cu un sistem de lumini ce poate fi personalizat in functie de dorintele fiecaruia. Aceasta are o capacitate de 190 de participanti si un spatiu de 300mp si dispune de o terasa privata in aer liber intr-o ambianta eleganta, perfecta atat pentru ceremonii in aer liber cat si pentru zona de cocktail. De asemenea, Iridium Ballroom este potrivita pentru gazduirea a pana la 220 de invitati, pe o suprafata de 530mp. Arizona & Colorado - doua sali elegante, extrem de versatile si adaptabile in functie de nevoile dumneavoastra, pot acomoda pana la 80 de invitati. Restaurantul Avalon - isi intampina oaspetii cu un design elegant, ce poate gazdui pana la 100 de persoane si este locatia ideala pentru evenimente intime, pline de personalitate.

Succesul evenimentului este garantat de specialistii hotelului care va vor impartasi din experienta dobandita in organizarea de evenimente de succes. Creativitatea si experienta personalului hotelului Sheraton Bucuresti vor fi atuurile care vor veni in ajutorul oricarui oaspete pentru a face cele mai bune alegeri.

In perioada 1 februarie – 31 martie 2017 hotelul Sheraton Bucuresti ofera o reducere in valoare de 15% pentru toate petrecerile sociale organizate. Echiapa Sheraton Bucuresti va asteapta cu drag!