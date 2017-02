Cum sa folosesti PUTEREA minunatelor CRISTALE pentru echilibrul tau psiho-emotional!

PUTEREA CRISTALELOR pentru echilibrul psiho-emotional

Ceea ce exprimam in exteriorul nostru salasuieste si in interiorul nostru, iar cristalele sunt una dintre cele mai eficiente metode pentru a ne creste vibratia persoanala si a ne restabili echilibrul interior.

Puterea bine-facatoare a cristalelor este cunoscuta de mii de ani iar civilizatiile antice au utilizat puterea cristalelor pentru eliberarea de blocaje spirituale si fizice.

Pietrele pretioase si semi-pretioase facilitau curgerea energiei prin corp. Noi suntem in mod natural receptivi la vibratiile cristalelor iar in contact cu pielea, ele creeaza o punte de legatura intre vibratia lor inalta si vibratia noastra.

Cristalele pot deveni astfel, o modalitate prin care sa ne crestem nivelul de optimism si buna-dispozitie. Cristalele pot functiona ca niste catalizatoare de energie pozitiva si talismane care sa ne aminteasca de puterea din noi.

Cristale pentru linistire si indepartarea furiei

Cristalele care contin energia apei ne pot ajuta sa ne linistim mania, ajuta curgerii energiei calmului in noi, influenteaza gandirea creativa si inteleapta.

Acvamarin

Denumirea acvamarinului provine din latinescul <<aqua marina - „apa de mare“>>. Acvamarinul este o varietate a berilului, mineral din grupa alumosilicatilor. Navigatorii considerau in trecut acvamarinul ca fiind o piatra a marii. Il purtau pentru ca ei credeau ca aceasta piatra le da curaj si claritate pe mare. Acvamarinul aduce claritate mintii si curata emotiile negative. Acvamarinul activeaza chakra inimii si te conecteaza la dorintele tale cele mai danci.





Foto: Wikipedia/ Gunnar Ries Amphibol

Sodalit

Sodalitul aduce vitalitate, tonus si dinamism atat la nivel energetic cat si fizic. Este una din pietrele esentiale pentru cautatorul spiritual. Este un cristal foarte util pentru minte, aduce claritate si discernamant, ajutand mintile tensionate sa se linisteasca prin detasare. (Text via cristalo-terapie.ro)

Agata albastra

Agata a fost apreciat inca din anul 1000 i.C. de vechii egipteni, fiind folosit pentru sigilii, obiecte de podoaba, inele, amulete si vase si este de asemenea cunoscut ca una dintre cele mai vechi pietre cu efecte tamaduitoare.

Agata este o varietate obisnuita de cuartz ce contine minunate modele, in diverse culori, asezate in dungi, datorate cristalelor microscopice formate in depozite colorate ca solutii bogate in siliciu, filtrate prin porii rocilor. Pentru linistire si cresterea energiei vitale, purtati Agatul de culoare albastra. Agata ne stimuleaza puterea emotionala.

Abalone (Sidef)

Sideful este o materie alba cu irizatii, de consistenta dura, produsa de unele moluste ca strat interior al cochiliilor. Din sidef este facut de asemenea stratul exterior al perlelor. Este folosit in confectionarea de bijuterii, in arhitectura si in construirea de instrumente muzicale.

"Pe langa virtutile comune cu perla, scoica are darul de a aduce calmitate in viata noastra, Scoica ne indeamna sa manifestam empatie si intelegere fata de semenii nostri si, mai presus de toate, sa invatam sa jertfim comoditatea in favoarea propriei deveniri. Poate fi numita <<invatatorul rabdarii puse in slujba creatiei/autocreatiei>>! Cunoscuta pentru vitalitatea, frumusetea, inocenta si inteligenta, scoica ne arata calea catre integritate, armonie si bucurie.", scrie foarte frumos signdesign.ro.

Inainte de a merge la serviciu, pune-ti unul dintre aceste cristale pe gat si vizualizeaza o cascada de energie vindecatoare care iti ia focul si care inlatura orice cuvant care nu te imputerniceste pe tine sau pe ceilalti. Cuvintele noastre au putere.

Foto homepage: Shutterstock/ Maria Nowrot

