Cand te iubeste un barbat. Cand iubesti Un barbat

de Alexandra Serban

Cand iubesti un barbat

timpul te tine in brate si viata e calda si are grija de tine mai mult decat ti-ai fi imaginat vreodata

....unu se transforma in doi si devine un trei cu posibilitati suta la suta certe de a da roade pline de gingasie, daruire, iubire si blandete

Cand iubesti un barbat

iti redescoperi motorul care sa iti mobilizeze intregile idei in actiuni si planurile in viata reala

Cand iubesti un barbat

intelegi cum e sa nu mai acuzi, ci doar sa fii si impreuna sa traiti o viata

Cand iubesti un barbat simti tot ce nu a fost descoperit in tine ca femeie si te surprinzi de cate minuni si fatete ale personalitati tale nu ai cunoscut pana acum

Fiindca doar iubind un barbat, alegi sa te intelegi ca femeie

A darui

A ocroti

A crede

A te oferi

A primi

A sustine

A impartasi

A crede

A percepe

A te bucura

A simti

A concepe

A conduce si a te lasa condus

si a fi

in doi

in acest dar al vietii in care avem misiunea de a ne implini dansand si sincronizandu-ne mintile, sufletele, trupurile, vorbele si privirile

Cand te iubeste un barbat

indiferentele raman in spate

si iti dai seama:

ca in fond

cavalerii nu mor niciodata

Cand te iubeste un barbat

Totul devine mai adevarat

Mai real

Mai implinitor

Mai posibil

Mai palpabil

Mai reusit

si tu prinzi aripi

Aripi sa zbori, sa creezi, sa te vizualizezi, sa te lasi sa plutesti usor si direct precum razele proaspete ale soarelui primavaratec; Aripi sa plutesti si sa te simti cu tot ce iti place si mai ales ce NU ITI PLACE

Cand te iubeste un barbat, orizonturile devine marginite in bucuria palpabila a inceputurilor permanente de ACUM SI AICI

Cand te iubeste un barbat

Inveti sa traiesti la timpul prezent

toate senzatiile

emotiile

si mai ales

lucrul ce ne face sa ne simtim cu totii VII:

IUBIREA: traita, simtita, adulmecata, privita, implinita, visata, REALA.

Cand te iubeste un barbat intelegi mai curat ce e ADEVARAT

cand iubesti un barbat te multiplici prin creatii, te eliberezi si nu te mai ascunzi

Frumusetea ta pulseaza si aerul vibreaza

si fiecare pas e o comoara

si fiecare respiratie e un dar minunat

Si vrei sa canti si sa dansezi.

Iubeste un barbat si da-ti voie sa te simti acasa!

lasa-te iubita de un barbat

si uita ca exista si The End of Time.

* Un text de Alexandra Serban



Foto: Pixabay