16 citate din Cele patruzeci de legi ale iubirii care te vor face sa privesti lumea altfel

Elif Shafak este o scriitoare de origine turca nascuta in Franta, autoare a cartii “Bastarda Istanbulului” si a romanului “Privirea”, roman care a primit titlul de cel mai bun roman din partea Uniuniii Scriitorilor Turci. Romanul “Cele patruzeci de legi ale iubirii” este de asemenea o carte excelenta, ce merita descoperita, si de aceea va invitam sa cititi 16 citate deosebite extrase din carte.

“Viata Ellei Rubinstein - o mama casnica si o sotie nefericita din suburbiile Bostonului zilelor noastre - se schimba din temelii cand, la aproape patruzeci de ani, se angajeaza la o agentie literara unde i se cere sa scrie un referat despre romanul unui autor necunoscut. Astfel descopera povestea fascinantei legaturi spirituale dintre faimosul poet persan Rumi si dervisul sufit Shams din Tabriz, astfel cunoaste forta eliberatoare a iubirii care a schimbat destinele celor doi prieteni si care il va schimba curand si pe al ei: intre Ella si Aziz Zahara, autorul romanului, incepe un schimb epistolar, apoi se infiripa o minunata poveste de dragoste. O apologie a iubirii, privita in multiplele sale ipostaze, romanul Cele patruzeci de legi ale iubirii puncteaza cu subtilitate diferentele dintre religie si spiritualitate, dintre datorie si iubire”, se arata pe elefant.ro, unde puteti achizitiona si cartea.

Elif Shafak: 16 citate despre dragoste, Dumnezeu, timp si oameni

“Fiecare dragoste adevarata si prietenie este o poveste de transformare neasteptata. Daca suntem aceeasi persoana care am fost inainte si dupa ce am iubit, acest lucru inseamna ca nu am iubit suficient.”

“Poti sa il studiezi pe Dumnezeu prin toti si tot ce exista in univers fiindca Dumnezeu nu este limitat intr-o moschee, sinagoga sau biserica. Dar daca vrei cu adevarat sa stii unde ii este salasul, exista un singur loc in care sa il cauti: in inima cuiva care iubeste cu adevarat.”

“Trecutul este o interpretare. Viitorul este o iluzie. Lumea nu se misca prin timp de parca ar fi o linie dreapta, trecand de la trecut la viitor. In schimb timpul se misca prin si in noi, in spirale fara sfarsit. Vesnicia nu e un timp nemarginit, ci doar lipsa oricarui timp.”

“Est, vest, sud sau nord... conteaza prea putin. Indiferent de destinatia ta, asigura-te ca faci din fiecare calatorie o calatorie in interior. In momentul in care calatoresti in interiorul tau, calatoresti in lumea intreaga si mai departe.”

“Universul este o singura fiinta. Tot si toti sunt interconectati printr-o panza invizibila de povesti. Indiferent daca suntem sau nu constienti de asta, suntem cu totii intr-o conversatie tacuta. Nu rani. Practica compasiunea.”

“Calea pentru inima unui barbat poate purta o femeie foarte departe de ea insasi.”

“Nu este de mirare ca profetul Mahomed a spus: In aceasta lume, sa iti fie mila de 3 tipuri de oameni. Oamenii bogati care si-au pierdut averea, oamenii respectati care au pierdut respectul celorlalti si omul intelept care e inconjurat de ignoranti.”

“Cuvintele care ne ies din gura nu dispar, ci sunt stocate perpetuu intr-un spatiu infinit si vor veni inapoi la noi la timpul potrivit.”

