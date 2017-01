Un articol scris de Elyane S. Youssef si publicat initial in revista Elephant Journal a facut inconjurul internetului. Este un text superb care merita citit deopotriva de barbati si femei si care ne invata sa intelegem, sa apreciem si sa iubim persoana de langa noi.

Daca o iubesti, nu o distruge

via Elephant Journal

Vreau sa iti amintesti cum arata cand ai vazut-o prima oara. Era toate acele lucruri dupa care tanjeai. Fie ca era vorba de frumusetea ei, de natura ei salbatica, de simtul umorului sau de independenta ei, avea acel ceva pe care nu l-ai mai gasit in nimeni altcineva.

Foto: Antonio Guillem / Shutterstock

Si ceea ce te-a surprins cel mai mult a fost faptul ca era completa.

Daca o iubesti, fa-o sa ramana asa. Fa-o sa ramana frumoasa, fa-o sa ramana salbatica, fa-o sa ramana completa.

Chiar daca este stapana propriului destin, vreau ca tu sa intelegi ca joci un rol important in viata ei. Felul in care te porti cu ea determina modul in care se vede pe ea insasi – poti sa o faci sa straluceasca sau sa se simta pierduta. Este o statuie in mainile tale si spera doar sa o tii cu atentie/precautie.

Daca o iubesti, nu o distruge.

Afla ca a mai fost ranita si inainte si o alta suferinta nu este ceea ce iti doreste. Daca este cu tine, inseamna ca si-a depasit fricile si nesigurantele pentru a fi cu tine. Si-a depasit trecutul si a decis sa ii dea iubirii o alta sansa. Ti-a incredintat tie sanatatatea acestei relatii – si inima ei.

Nu o dezamagi.

O distrugi in momentul in care crezi ca o cunosti. Nu este o carte pe care in cele din urma o vei termina. Ea inca asteapta sa fie descoperita – asa ca traieste fiecare zi ca si cum ai fi intalnit-o pentru prima oara.

Fii prezent. Nimic nu o distruge mai mult decat absenta ta emotionala. Poti sa stai langa ea toata ziua si sa nu fii cu adevarat acolo. Sau poti sa fii atat de departe si totusi sa fii in totalitate prezent.

Stimuleaza-i gandurile, emotiile, intreaga ei fiinta. Scufunda-te in sufletul ei ca si cum te-ai scufunda intr-un ocean.

Afla ca o vei distruge daca o sa simta vreodata ca ai mai mult nevoie de ea decat o doresti. O sa distrugi fiecare centimentru din ea daca o iubesti doar cand singuratatea se apropie pe furis de tine. Fiindca ea iti vrea dragostea in toate momentele, nu doar cand fricile si nesigurantele tale te lovesc.

