Dinti sanatosi pe viata! Iata ce trebuie sa faci!

Aceasta stare de fapt s-ar schimba repede daca oamenii ar intelege ca avem atat de multe motive pentru a ne mentine o dantura sanatoasa, incepand de la frumusetea zambetului, nevoia de a mesteca hrana, dorinta de a avea un organism sanatos si lista poate continua.

Cercetarile sugereaza ca afectiunile dentare pot duce la multe afectiuni, inclusiv un risc crescut de boli de inima, de aceea daca ne ingrijim dantura corespunzator, vom avea o viata mai lunga si mai frumoasa. Pentru ingrijirea danturii, numerosi oameni apeleaza la proceduri stomatologice complexe, cum ar fi servicii de implantologie pentru a inlocui dantura afectata. Insa pana acolo, mai indicate sunt metodele de preventie, si nu cele de tratare:

„Din fericire, exista modalitati simple de a mentine dintii puternici si sanatosi din copilarie pana la batranete. Exista metode prin care putem preveni aparitia afectionilor dentare si a complicatiilor din organismul nostru, iar igienizarea corecta a danturii este primul pas spre o sanatate orala si generala buna pana la batranete”, afirma dr. Andra Custura, medic stomatolog la Cabinetul Andra Smile.

Iata sfaturile specialistului cu privire la tructurile de ingrijire a dintilor pentru intreaga familie, pentru o sanatate general ape viata:

Copiii trebuie sa inceapa sa-si ingrijeasca dintii cat mai devreme. Unul din patru copii dezvolta semne ale cariilor dentare inainte de a incepe scoala. Jumatate dintre cei cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani au carii. Ingrijirea dentara ar trebui sa inceapa de indata ce apare primul dinte al unui copil, de obicei in jurul varstei de sase luni. Primii dinti ai copilului pot fi curatati cu periute de dinti speciale, cu peri extrem de moi si cu pasta de dinti pentru copii.

Izolati problemele la timp. Molarii permanenti apar in jurul varstei de 6 ani. Straturile subtiri de protectie de pe suprafetele din spate pot preveni aparitia cariilor. In conformitate cu cercetarile efectuate, etansarea poate reduce in mod semnificativ cariile. Cariile netratate in copilarie pot avea urmari neplacute in perioada adolescentei sau a maturitatii si pot atrage probleme mai grave ale danturii, care pot necesita procedee invazive de tratament, cum ar fi servicii de implantologie. Pentru a afla mai multe despre ce presupune implanturile dentare, accesati pagina noastra de pe blog.

Folositi suficient - dar nu prea mult - fluor. Cel mai important element in domeniul sanatatii orale este fluorul, care intareste smaltul, facandu-l mai putin predispus sa se descompuna. In cazul in care apa nu este fluorurata, discutati cu medicul specialist stomatolog, care ar putea sugera punerea unei aplicatii de fluor pe dinti. Multe dintre pastele de dinti contin acest element, de asemenea, apa de gura cu fluor. Fluorura ar trebui sa fie utilizata cu moderatie la copiii mici, prea mult poate provoca pete albe pe dinti.

Periati dintii de doua ori pe zi si folositi ata dentara zilnic. Bolile gingiilor si aparitia cariilor dentare raman probleme majore - si nu doar pentru persoanele in varsta. Trei sferturi dintre adolescenti au gingii care sangereaza, potrivit statisticilor.

Clatiti-va sau mestecati guma fara zahar dupa mese. In plus fata de periaj si folosirea atei dentare, clatirea gurii cu o solutie antibacteriana poate ajuta la prevenirea problemelor dentare. Guma de mestecat fara zahar dupa o masa, de asemenea, poate proteja prin cresterea fluxului de saliva, care elimina in mod natural bacteriile si neutralizeaza acidul, insa aceasta este o solutie de nisa si nu ar trebui sa inlocuiasca un periaj complet.

