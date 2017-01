7 lectii contemporane de intelepciune

1. Lectie contemporana de intelepciune: Permite-ti luxul de „a nu sti”

Permite-ti acest lux inconfortabil care consta in continua ta transformare. Una dintre cele mai grave atitudini sociale este aceea de a nu avea o opinie consistenta, de a nu ne documenta, de a nu vrea sa intelegem mai mult, este de parere jurnalista Maria Popova.

Ne formam „opiniile” bazandu-ne pe impresii superficiale sau imprumutand idei de la ceilalti, fara sa investim timpul necesar in a invata. Apoi ne etalam aceste convingeri si ne agatam de ele ca si cand ar fi niste ancore in realitatea noastra. Si ne este greu sa ne lasam purtati in vulnerabilitatea de a spune „Nu stiu”.

Dar este cu mult mai reconfortant atunci cand, avand aceasta umila atitudine incercam sa intelegem si nu pretindem din start ca noi detinem adevarul absolut. Si da, a recunoaste ca nu esti suficient de informat pe o tema data, presupune si sa iti schimbi parerea cu privire la o ideologie si mai cu seama, cu privire la tine insut.

Foto: Pexels

2. Lectie contemporana de intelepciune: Nu iti trai viata pentru prestigiu

Eseistul Paul Graham observa: "Prestigiul este precum un magnet puternic care iti rapeste pana si ceea ce crezi ca iti place. Te face sa lucrezi si sa pui energie nu in ceea ce iti place ci in ceea ce crezi ca iti poate aduce succes." Pe scurt, nu face nimic pentru ego! Fa totul pentru tine.

Atunci cand ceea ce faci are ca unic resort dorinta de succes, este posibil sa te simti bine, dar pentru momente scurte. In realitate tu nu ai acea bucurie ca te-ai trezit dimineata si nici acea multumire indestulatoare atunci cand mergi la culcare seara.

Cantareste bine. Gandeste-te daca iti urmezi chemarea spiritului sau pe cea a egoului. De fapt, aceste lucruri care crezi tu ca iti pot aduce succesul, te distrag de la acele pasiuni care ti-ar aduce recompense mai mari.

3. Lectie contemporana de intelepciune: Traieste cu generozitate si nu uita ca fericirea se masoara in calitatea relatiilor pe care le avem cu ceilalti

Fii generos cu timpul tau, invata sa oferi celorlalti incredere si mai ales, invata sa te exprimi cu darnicie. A oferi cu responsabilitate fata de tine insuti cat si fata de ceilalti, se numeste iubire adevarata. Fericirea se masoara in momente pretioase alaturi de oameni speciali.

Legaturile intime cu alte fiinte umane sunt centrale in viata oricarui om si nu doar in perioada cand acest om este belus, ci si in anii de scoala si mai tarziu la adolescenta, apoi in anii maturitatii si la varsta batranetii. Din aceste relatii intime, o persoana isi extrage puterea si fericirea in viata. Si prin contributia pe care o are aceasta persoana, ea da forta si fericire celorlalti. Acestea sunt chestiuni asupra carora stiinta contemporana cat si intelepciunea traditionala sunt de acord. – John Bowlby – psiholog, cercetator.

Aminteste-ti mereu ca la capatul oricarei interactiuni se afla o alta fiinta umana. Sa intelegem si sa fim intelesi, acestea sunt marile artefacte ale vietii. Iar orice interactiune pe care o avem cu ceilalti poate fi o oportunitate de a da si a darui la randul nostru.

Foto: Pexels

4. Lectie contenporana de intelepciune: Linisteste-ti mintea

Mediteaza, alearga, mergi la plimbari lungi in parc, mergi pe bicicleta, viseaza cu ochii deschisi… Este imperativ sa introducem in viata noastra metode de linistire. Sa spunem stop stresului si grijilor, sa ne oprim ca sa ne bucuram de simpla noastra respiratie...

Foto: Pexels

De asemenea si somnul este foarte important. Acorda-i respectul cuvenit. Somnul ajuta organismul sa se refaca si regularizeaza functionarea psihica si fizica. Fa-ti un program regulat de somn si respecta-l cu religiozitate. Ce poate fi mai important decat sanatatea ta corporala si starea ta psihica buna? Acesta este motorul pentru absolut tot ce faci.

Citeste mai departe>>>