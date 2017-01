Vrem sa o celebram pe Meryl Streep, aceasta femeie care ne arata ca succesul inseamna in primul rand sa fii autentic si bun cu tine si ceilalti. Care ne arata valoarea muncii si a integritatii in vietile noastre. Meryl Streep este un exemplu al fortei feminine si de aceea speram ca perspectiva ei asupra vietii sa fie o sursa de inspiratie si pentru voi.

Castigatoare a trei premii ale Academiei si detinatoare a recordului de 17 nominalizari la Oscar, MERYL STREEP a interpretat o paleta uimitor de diversa de roluri de-a lungul carierei sale, pe care si-a croit-o in felul sau unic, pornind de la teatru si continuand cu cinematografia si televiziunea. Recent, ea a fost rasplatita de catre Lincoln Center Film Society cu prestigiosul premiu pentru intreaga sa activitate (Lifetime Achievement Award), scrie Cine Magia.

Meryl Streep - 20 de citate inspirationale

1. Adevarata libertate este intelegerea ca noi avem puterea alegerii asupra a ce lasam sa aiba putere asupra noastra.

2. Eu cred ca cele mai bune modele pentru femei sunt acei oameni care in mod fructuos si cu incredere se exprima pe ei insisi, acei oameni care aduc lumina in lume.

Meryl Streep: Dezvolta-ti activitatile si ceea ce lasi in lumea asta.

3. Este uimitor ceea ce poti obtine revendicand in mod tacut, clar si asertiv.

4. Momentul cand iti pasa de ceea ce cred ceilalti oameni despre tine este momentul cand incetezi sa mai fii tu insuti.

5. Acesta este un secret simplu: Pune-ti mereu inima la lucru.

Sursa: giphy.com

6. Eu niciodata nu arat mai putin respect unui personaj pe care il joc, decat propriei mele vieti.

7. Nu trebuie sa devii faimos. Este suficient sa iti faci mama si tatal mandri de tine.

8. Sfatul meu: Nu iti pierde prea mult timp stresandu-te cu pielea ta si greutatea. Dezvolta-ti activitatile si ceea ce lasi in lumea asta.

9. Integreaza lucrurile in care crezi in absolut fiecare coltisor al vietii tale. Ia-ti inima la lucru si cere tot ceea ce este mai bun si pentru ceilalti, nu doar pentru tine.

10. Tot ceea ce spunem semnifica ceva; totul conteaza, ceea ce punem in lume are un impact asupa copiilor, are un impact asupra timpului.

Foto int. art si homepage: Shutterstock/ Featureflash Photo Agency