5 lucruri importante pe care femeile care au reusit in viata le fac diferit fata de tine

Timpurile in care femeile isi permiteau doar sa viseze la o cariera de succes, cu un job bine platit, respect la locul de munca si o reputatie impecabila in domeniu au apus.

Acum orice femeie dispusa sa munceasca din greu isi poate atinge obiectivele, insa pe langa acest lucru esential, mai intra in joc si alti factori. De la incredere, atitudine si carisma pana la cunostintele in domeniu si curajul de a-si expune parerile, femeile de succes bifeaza toate aceste calitati, scrie Huffington Post. Iata cum reusesc ele sa razbeasca, inclusiv in sectoarele industriale controlate de barbati, si sa isi construiasca o cariera stralucita:

Nu se lasa intimidate de colegii lor de sex masculin

Multe domenii de activitate continua sa fie dominate de barbati, insa, in ultimii ani, proportia sexelor in industria IT, in constructii sau in mecanica s-a schimbat surprinzator de mult. Acum exista tot mai multe femei care castiga bani frumosi lucrand ca programatori si este de asteptat ca diferentele sa scada si in urmatorii ani.

Este drept si ca multe companii au incurajat egalitatea intre sexe la locul de munca si au pus capat discriminarii de orice fel atunci cand vine vorba de angajari, promovari sau mariri salariale. Spre exemplu, compania Arabesque este cunoscuta pentru faptul ca a creat un sistem prietenos de recrutare si pentru femeile de peste 40 de ani, pe care multe alte firme le discrimineaza din cauza varstei.

In plus, femeile au inceput sa obtina mai des promovari la locul de munca, iar asta pentru ca au renuntat sa se mai lase intimidate si au dat glas ideilor in sedinte si nu s-au temut sa intre in diferente de opinie, daca aveau argumente solide. Acest refuz al femeilor de a se lasa dominate de colegii lor barbati a contribuit semnificativ la dezvoltarea unor cariere de succes, cu joburi castigate pe merit.

Pun pasiune in ceea ce fac

Acest lucru este valabil pentru orice persoana care vrea sa dea lovitura in viata. Cand pui pasiune in ceea ce faci si iti dai intersul in proportie de 100%, nici rezultatele nu intarzie sa apara. Oricat de multe cunostinte ai avea intr-un domeniu si cate eforturi ai depune, daca nu iti place ceea ce faci la serviciu, nu vei reusi sa iti gasesti aceeasi motivatie zi de zi sau sa devii o persoana inovatoare, prin ideile originale pe care le aduci in spiritul unui business.

Nu cauta sa faca bani, ci sa se simta implinite

Factorul principal care le motiveaza pe femeile de succes nu este cel de ordin financiar. Banii sunt importanti pentru ele in masura in care le ajuta sa isi intretina familia si sa le ofere celor dragi un trai cat mai confortabil, insa niciodata salariul nu va fi motivul principal pentru care accepta un job sau intra intr-un proiect nou. Pentru ele, cel mai important este sentimentul de implinire pe care il capata prin munca si realizarile pe care li le ofera serviciul.

Nu se opresc niciodata din a aduce imbunatatiri

Pentru a se mentine in varf, femeile de succes stiu ca trebuie sa fie in permanenta la curent cu schimbarile din domeniul lor, cu noutatile care apar si sa caute mereu resurse prin care sa poata implementa imbunatatiri in sistemul din compania in care lucreaza. Pentru ca nu le scapa nimic, ele reusesc sa fie intotdeauna cu un pas inaintea celorlalti si sa demonstreze ca merita sa ramana in top.

Isi cunosc foarte bine calitatile, dar si defectele

O femeie sigura pe ea emana incredere si o atitudine potrivita pentru orice job. Iar in momentul in care iti stii exact punctele forte, dar si cele slabe, iti dai seama unde trebuie sa lucrezi pentru a-ti corecta unele defecte. In plus, o femeie care isi stie bine calitatile nu va lasa pe nimeni sa o convinga de altceva. Nu este un semn de aroganta, ba dimpotriva, este o dovada ca acea femeie se cunoaste suficient de bine incat sa nu se supraestimeze, dar nici sa isi subevalueze capacitatile.

O femeie care incearca sa traiasca dupa aceste reguli si sa se autodepaseasca in mod constant va reusi, in mod inevitabil, sa faca performanta in domeniul ei. Multe persoane cred ca este suficient sa astepte sa le fie recunoscute meritele, insa, daca demonstrezi de ce esti capabila, poti oricand sa ceri mai mult de la locul de munca, fara niciun fel de temere, si sa obtii ceea ce ti-ai propus.

