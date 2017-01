5 trucuri pentru a gati mai rapid, mai usor si mai ieftin pentru intreaga familie

Cand incerci sa te imparti intre familie, job si sa mai gasesti timp si pentru tine insati, sa fii prinsa in bucatarie cu orele este ca o pedeapsa. Insa gatitul nu trebuie sa fie un alt lucru pe care il ai de facut, ci se poate transforma intr-o pasiune, mai ales daca stii sa pui in practica niste trucuri care sa iti usureze munca si sa te ajute sa prepari o mancare delicioasa si sanatoasa, pe care sa o adore chiar si cei mai mofturosi. Iata ce poti face:

Gateste mai multe feluri de mancare simultan

Daca iti rezervi o zi pentru a gati mai multe feluri, vei scapa de grija meselor pentru mai mult timp. Exista numeroase mancaruri care sunt la fel de gustoase si reincalzite, iar secretul este sa prepari portii mari, pe care sa le pastrezi apoi in frigier, in caserole sigilate. Pentru a nu pierde timpul cand gatesti, o astfel de plita cu cinci ochiuri este ideala, daca vrei sa prepari concomitent supa, felul al doilea si desertul. Dupa cum observi, aceasta arata diferit de cele pe care le-ai vazut pana acum, se incadreaza perfect in bucataria ta moderna si te ajuta sa controlezi perfect focul, dar sa fie in acelasi timp sigur chiar si cand cei mici se joaca pe langa tine, in bucatarie.

Invata sa prepari mancaruri in 15 minute

Cand nu ai mult timp la dispozitie sa incropesti o cina gustoasa ori un mic dejun ca la carte, solutia este sa apelezi la cateva retete rapide, dar spectaculoase, care iti vor transforma mesele intr-unele demne de show-urile de gatit. De exemplu, pastele sunt usor de preparat, consistente si versatile, astfel incat le poti combina cu legume, cu carne sau doar cu un sos gatit la rece, si toata familia le adora. Cartofii copti, gratinati cu branza sau parmezan, sunt o alta idee pentru serile in care nu stii ce sa gatesti rapid, in timp ce ouale pot fi preparate in zeci de moduri la micul dejun, astfel incat sa nu te plictisesti niciodata.

Nu gati atunci cand te simti extenuata

Daca te obisnuiesti cu ideea ca gatitul este o obligatie si nu iti face placere, vei ajunge sa resimti din plin fiecare minut petrecut in bucatarie. In serile in care ultimul lucru de care ai chef este sa pui in practica retete, alege sa prepari niste sandvisuri cu ce ai prin frigider. Painea prajita cu carne de pui sau de curcan, cascaval, castraveti murati si un sos de mustar sunt usor de facut si le puteti savura in timp ce va relaxati in fata televizorului. Astfel, vei reusi sa iti conservi energia pentru urmatoarea zi si toata lumea sa fie multumita, scrie Foodlets.com.

Fa-ti cumparaturile la sfarsit de saptamana

Cand ai toate ingredientele in camara, iti este mai usor sa gatesti dupa reteta originala, fara sa pierzi timp pentru a improviza. Alege o zi mai putin agolmerata in care sa mergi la cumparaturi si sa te aprovizionezi pe termen lung cu alimente neperisabile, precum faina, ulei, otet, malai etc, si sa iti iei pentru toata saptamana restul de produse de care ai nevoie. Inainte sa pleci la cumparaturi, este indicat sa ai deja pregatita o lista. Asa vei pierde mai putin timp in magazin, pentru ca te vei duce drept la tinta si nu va trebui sa mai faci drumuri pana la alimentara din colt, in timp ce gatesti, doar pentru ca ai uitat sa iei ceva anume.

Planifica-ti mesele cu o saptamana inainte

Cel mai simplu mod de a economisi timp cu gatitul este sa stii cu cateva zile inainte ce urmeaza sa prepari. Asa iti este mai usor sa iti gestionezi bine timpul si sa nu te trezesti ca ai robotit cateva ore in bucatarie, doar pentru a prepara un singur fel de mancare. Cand gatesti pe indelete, ai avut timp sa studiezi reteta si sa nu te mai intrerupi din cinci in cinci minute, si mancarea iti iese mai gustoasa. Intreaba-i pe copii inca din weekend ce le-ar placea sa manance in saptamana care urmeaza si fa-ti lista de cumparaturi in functie de planul de alimentatie pe care il pregatesti. Multora li se pare complicat sa isi planifice cu atentie din timp mesele, insa cand acest obicei va deveni rutina, vei iesi mai castigata in materie de timp, efort si bani.

Tu ce secrete ai pentru a scurta timpul petrecut in bucatarie? Care dintre trucurile propuse de noi ti se pare cel mai eficient?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: ESB Professional