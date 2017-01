Cartea "Numarul Zero" este disponibila pe site-ul elefant.ro

In anii ’90, un om de afaceri dubios strange un grup de ziaristi pentru a pregati un numar de proba – numarul zero – al unui cotidian dedicat mai putin informarii publicului, cat santajului si discreditarilor. Unul dintre redactori, cu vizibile tendinte paranoice, se invarte printr-un Milano halucinant (in imaginatia lui) si reconstituie istoria celor cincizeci de ani trecuti de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial pornind de la un plan urzit in jurul cadavrului terciuit al unui fals Mussolini.

O atmosfera de conspiratie invaluie totul, sunt invocate Operatiunea Gladio, loja masonica Propaganda Due, asasinatul papei Ioan Paul I, lovitura de stat a lui Junio Valerio Borghese, CIA etc. Apoi, pe cea mai stramta si mai rau famata straduta din Milano, e descoperit un cadavru, iar intre cei doi protagonisti – un scriitor-fantoma falit si o jurnalista nevoita sa lucreze in presa mondena pentru a-si ajuta familia – se naste o firava poveste de dragoste.

Autor: Umberto Eco; Carte aparuta la editura Polirom