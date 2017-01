4 lucruri pe care o femeie moderna trebuie sa stie sa le faca singura, fara ajutorul unui barbat

Traim vremuri in care tot mai multe femei se descurca excelent fara ajutorul unui barbat, dar inca exista unele lucruri pe care societatea le vede ca fiind „specifice barbatilor”. Am intocmit pentru tine o lista cu lucrurile pe care orice femeie moderna ar trebuie sa stie sa le faca singura, fara ajutorul sotului. Iata care sunt ele:

1. Alege tu pentru tine cand vine vorba despre obiectele pe care le folosesti zilnic

O multime de femei care folosesc zilnic telefonul mobil, tableta sau laptopul se bazeaza in continuare pe un barbat care sa le aleaga pentru ele, din simplul motiv ca ele nu se pricep la tehnologie. De ce sa lasi pe altcineva sa faca o alegere care te va influenta doar pe tine? E vremea sa te documentezi putin si sa inveti sa-ti alegi singura obiectele pe care le folosesti zilnic.

In definitiv, decizia nu este deloc una grea atata vreme cat exista telefoane precum acest Samsung S7 Edge, care face si fotografii de vis, este rezistent la apa, la praf si la zgarieturi si arata si foarte bine, dupa cum vezi. Atata vreme cat tu esti cea care va folosi acel obiect cel mai des, de ce sa lasi pe altcineva sa-l aleaga pentru tine?

Acelasi lucru este valabil si pentru laptopuri sau tablete. Este atat de usor in prezent sa faci o scurta documentare despre performantele fiecarui gadget, incat chiar nu ai nevoie de ajutorul unui barbat.

2. Invata sa faci cele mai simple reparatii din casa

Stim ca de obicei micile reparatii sunt privite ca fiind treaba barbatului, insa nu strica niciodata sa fii cu un pas inainte si sa inveti sa le faci singura. Desigur, nu discutam despre lucruri complicate, pe care doar profesionistii stiu sa le faca, ci despre lucruri simple – schimbarea becurilor, repararea unei clante defecte, inlocuirea capului de dus sau desfundarea chiuvetei. Sunt atat de usor de invatat si de facut, incat chiar nu trebuie sa te bazezi pe altcineva pentru a le rezolva.

In plus, daca stii sa faci aceste lucruri simple si te si echipezi cu cateva unelte de baza, poti sa faci aproape orice in casa. Chiar vrei ca atunci cand vrei sa pui un tablou pe perete sa trebuiasca sa-ti rogi un vecin sa te ajute?

3. Asigura-te ca stii sa faci asta cand pleci la drum

Faci des drumuri singura? De ce sa nu inveti cum sa schimbi roata? E mai usor decat pare, dureaza cateva minute si nu ai nevoie de un barbat pentru a rezolva aceasta problema. Exista o multime de barbati care nu stiu ei insisi sa schimbe o roata, insa acesta nu este un motiv sa nu inveti tu. Se va dovedi de mare ajutor intr-un moment neplacut si la un drum lung, scriu cei de la Bolde.com.

4. Distractie si fericire de una singura? Si asta se invata

Am lasat pentru final una dintre cele mai importante aspecte. Multe femei nu stiu ca pot sa fie fericite singure, sau ca se pot distra foarte bine chiar si fara sa fie in compania unui barbat. Este vital sa inveti sa faci aceste lucruri de una singura, chiar daca esti sau nu intr-o relatie, se arata intr-un articol de pe Huffington Post, in care se vorbeste chiar despre lucrurile pe care femeile ar trebuie sa invete sa le faca singure.

Sursa foto: racorn/Shutterstock, oodluz/Shutterstock