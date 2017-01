Vibratia noului an este aceea a unor noi inceputuri, ne deschide calea indeplinirii visurilor noastre si ne sprijina in tot ceea ce ne dorim… Daca si numai daca… noi ne vom deschide mintea si perspectivele in acest sens!

Mai avem de cucerit o reduta importanta si anume, obiceiul mintii noastre de a produce ganduri negative si in acest mod mentinandu-ne intr-o stare de blocaj – care este opusul evolutiei si dezvoltarii.

Jurnalistii de la reputata publicatie The New York Times au stat de vorba cu mai multi specialisti in domeniu, pentru a ne ajuta sa intelegem mai bine acest fenomen daunator vietii noastre.

Toti oamenii au tendinta de a se concentra mai curand asupra experientelor rele, decat asupra experientelor positive. Este o forma de evolutie si adaptare a specie noastre, care in trecut ne-a ajutat sa evitam pericolele si sa reactionam promt in momente de criza.

NEGATIVITATEA STA IN CALEA FERICIRII

Mai trebuie sa intelegem un aspect important: Negativitatea constanta sta in calea fericirii, adaugam astfel un nou strat de stres si ingrijorare care in final ne inrautateste sanatatea.

Iar unii oameni sunt mai predispusi la gandirea negativa, decat altii. Stilurile de gandire pot fi genetice sau un rezultat al experientelor din copilarie, spune Judith Beck, psiholo si presedinta a Institutului Beck in Terapia Cognitiv Comportamentala. Copiii pot sa dezvolte sabloane negative de gandire daca sunt hartuiti, amenintati, daca au experimentat trauma si abuz.

“Am fost construiti astfel incat sa invatam din experientele negative, dar am subminat invatarea din cele pozitive”, spune Rick Hanson, un psiholog de la Greater Good Science Center – Universitatea California.

Cu practica, poti invata sa scapi de ciclurile negative de gandire

Iar primul pas inspre aceasta directie este unul surprinzor: Nu incerca sa opresti gandurile negative! Daca te obsedeaza o promovare pe care ai pierdut-o la serviciu sau rezultatele alegerilor, orice ar fi, nu iti spune: “Trebuie sa ma opresc din a ma gandi la acest lucru”. Chiar din experienta mea pot sa confirm – orice incercare de a suprima ceea ce este si ceea ce simti – nu functioneaza!

Foto: Shutterstock; Lightspring

“Ingrijorarea si obsesivitatea se agraveaza atunci cand incercam sa ne controlam gandurile”, spune dr. Beck. In loc de acest lucru, observa ca te afli intr-un ciclu negativ si asumati-l. Spune-ti: “Ma obsedeaza faptul ca nu am primit promovarea” sau “ma obsedeaza alegerile”. In momentul cand iti identifici ciclul negativ si il accepti, esti pe drumul cel bun in a-ti transforma gandurile negative. Acceptarea de altfel, este premisa de baza a meditatiei mindfulness, o practica care te ajuta sa reduci stresul si reactivitatea. Si chiar nu e necesar ca sa iti inchizi ochii si sa stai in pozitie de yoga in fiecare zi ca sa te bucuri de beneficiile acestei practici. Trebuie sa iti reamintesti sa iti observi gandurile fara sa fii critic fata de acestea, fara sa le schimbi sau alterezi in vreo forma.

Acceptarea gandurilor negative te poate ajuta sa le mai usurezi din presiune. Sa te infurii pe tine insuti fiindca te ingrijorezi sau sa iti poruncesti sa te opresti din ingrijorare, nu face decat sa accentueze asaltul negativitatii. Dupa ce ai acceptat un gand negativ, forteaza-te sa il provoci. Incearca sa schimbi macar putin perspectiva: „De ce un singur moment de nereusita ar putea sa ma defineasca ca pe unul care nu reuseste?” sau poti sa te intrebi: „Ce am facut in trecut care sa demonstreze ca de fapt sunt de fapt foarte bun in acest domeniu?”

Poti incerca si metoda aceasta pentru a-ti provoca gandurile negative. Imagineaza-ti ca prietenul tau cel mai bun este cel care primeste vestile proaste. Ce sfat i-ai da lui sau ei? Si acum imagineaza-ti cum aceleasi sfaturi s-ar aplica si tie insuti.

Un studiu care a avut loc la Universitatea Ohio din Statele Unite – a gasit ca aceasta metoda, denumita si chestionarea Socratica – este o metoda eficienta si simpla de a reduce simptomele depresive la adulti.

Si practica respiratiei controlate poate fi de ajutor pentru a va controla raspunsul la stres si gandurile anxioase.

Si nu in ultimul rand, asa cum sugereaza si jurnalistii de la New York Times, daca simtiti ca nu puteti face singuri acestei probleme, e bine sa consultati un specialist in domeniu care va va ajuta. Terapia cognitiv comportamentala poate fi de mare ajutor in acest sens.

Si, dupa cum si noi am spus in multe articole – „Cu cat mai mult va lasti purtati in gandurile negative, cu atat mai mult creierul nostru se obisnuieste cu aceasta mentalitate. Intrebati-va gandurile mele ma ajuta sa ma cladesc, sau ma rapun?” – Dr. Rick Hanson





Foto homepage: Shutterstock

