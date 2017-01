30+ citate inspirationale despre SUCCES, de care ai nevoie in acest moment!

Citate inspirationale despre succesul in viata

Am creat o colectie de citate despre succes, care speram sa va inspire gandurile si sufletele si care sa va dea mai multa incredere de sine.

Orice idee, orice aspiratie si orice dorinta care salasuieste in voi s-a nascut ca ea sa fie dusa spre manifestare. Oare de ce nu avem toti aceleasi dorinte? Pentru ca ceea ce vrem sa realizam este rezervat pentru noi si doar pentru noi si trebuie sa nu ne pierdem increderea, impotriva piedicilor care apar pe drum. Succes in tot ceea ce va propuneti!!

Foto: Pexels

1. Succesul inseamna a face tot ceea ce ne sta in putinta cu ceea ce avem. Succesul inseamna a face, nu a obtine; succesul sta in a incerca, nu in triumf. Succesul este un standard personal, ajungand la cele mai inalte culmi care salasuiesc in noi insine si devenind tot ceea ce putem fi. - Zig Ziglar

2. Succesul nu este cheia catre fericire. Fericirea este cheia catre succes. Daca iubesti ceea ce faci, vei avea succes. - Herman Cain

3. Nu fi rusinat de esecurile tale, invata de la ele si incepe din nou. - Richard Branson

4. Succesul este simplu. Fa ceea ce este corect, in mod corect, la timpul potrivit. – Arnold H. Glasgow

5. Victoria este mai dulce atunci cand ai cunoscut si infrangerea. – Malcolm S. Forbes

6. Actiunea este cheia principala pentru tot succesul. – Pablo Picasso

7. Cei mai importanti ani ai vietii tale sunt aceia cand ai invatat ca problemele pe care le ai sunt ale tale. Nu iti mai invinuiesti mama, ecologia, sau presedintele. Realizezi ca esti in controlul destinului tau. – Albert Ellis

8. Nu va pot da formula succesului, dar va pot da formula esecului adica: Incerca sa faci pe plac tuturor. – Herbert B. Swope

9. Trebuie sa te trezesti in fiecare dimineata cu determinare si sa mergi la culcare cu satisfactie. - George Lorimer

10. Succesul inseamna sa mergi din esec in esec, fara sa iti pierzi entuziasmul. – Winston Churchill

Foto homepage: Pixabay

