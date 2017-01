In mod cert, fetita simte cu adevarat ce spune. Este genul de text care nu poate fi invatat pe de rost, dar izvoraeste dintr-un sufletel pur si armonios, care este o expresie a vietii noastre aici, pe Pamant. De asemenea, mesajul ei este si o reamintire a faptului ca ar trebui sa ne uitam mai des spre intelepciunea din lumea copiilor.

Am o problema cu rezolutiile de Anul Nou. Si nu pentru ca ele adesea esueaza, sau fiindca sunt prea dificile. Si nici fiindca nu m-as pricepe la ele. Ce vreau sa spun este ca am fost in viata doar pentru 4 inceputuri de aaan!!

Nu, eu am o problema cu rezolutiile pentru ca oamenii cred ca asta e tot. Ca e nevoie de o singura data ca sa te schimbi. Acum, nu ma intelege gresit. Cu siguranta cu totii avem nevoie de schimbare. Eu nu am nici cea mai vaga idee despre cum sa merg pe bicicleta, iar fratiorul meu nu are nici cea mai vaga idee despre la ce foloseste toaleta. Si unii dintre voi, da, ar trebui sa iesiti din casa mai des. Dar o singura mare decizie, probabil nu este de ajuns. Imi pare raau! :)

Mii de mici momente

Si acum? Pai, aruncati rezolutiile in toaleta pe care fratiorul meu nu stie sa o foloseasca. Sigur ca nu stie! Dar mentineti-va rezolutiile despre a fi blanzi cu voi insiva. Va veti schimba? Poate. Dar probabil, acest lucru nu se va intampla cu ajutorul unui singur mare moment, ci se va intampla in mii de mici momente. Ori de cate ori vei alege sa ierti sau sa o iei mai usurel, sau sa fii recunoscator, sau sa stai calm, fiecare momentel cand alegi cee ace este bine in loc de ceea ce este usor, incredere in loc de neincredere, dragoste, in loc de ura, acolo se intampla schimbarea cu adevarat.

Si chiar daca esuezi o data sau de doua ori sau chiar de treizeci de ori, este O.K.! Mai ai alte mii de mici momente inaintea ta. Vei fi mai bine. Si deci, Un An Nou fericit! Sa te bine-cuvanteze Dumnezeu.

Cat despre mine, ma duc sa il rog pe taticul meu sa luam o bicicleta. Asta, sau poate un ponei. Paaaa!