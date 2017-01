Nu caut sa te inlocuiesc...

Putini inteleg ca inima unui om e atat de mare incat poate iubi si oferi atentie unui numar infinit de persoane.

Putini inteleg ca fiecare om are coltisorul lui in suflet si ca fiecare persoana cunoscuta nu elimina o alta existenta in viata ta.

Foto: Ivory27 / Shutterstock

Draga mea, ai tot respectul meu pentru efortul dedicat… ai dat nastere unei fiinte minunate care astazi ma iubeste si mi-a devenit sot si care te respecta mai mult decat crezi.

Este inutil sa porti un razboi cu mine, nu sunt un AS in a manui armele… eu imi stiu locul in viata si in inima copilului tau.

Pe mine ma iubeste, iar pe tine te adora desi tu nu vezi… esti atat de ocupata sa-mi gasesti defecte si sa ma urasti incat iti otravesti copilul lipsindu-l de o mangaiere si de o vorba buna.

Tu ca parinte trebuie sa fii intelegator… stiu, nu e usor, mai ales atunci cand tu ca mama te simti inlocuita.

Vezi tu, aici e problema. Nimeni nu ti-a explicat ca mama nu poate fi inlocuita, ori o ai, ori nu…

Si sincer, de ce sa imi doresc sa te inlocuiesc?? Cand sufletul copilului tau e atat de mare incat avem loc toti.

A fi mama inseamna a ierta si a iubi neconditionat chiar si atunci cand copilul iti greseste, mai ales atunci cand greseste.

* Un articol trimis de Elena Petronela

Foto homepage: Dirima / Shutterstock