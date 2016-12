Sunt EXTRAORDINARE: 15 fotografii de poveste care te fac sa crezi in magia Craciunului, a iernii si a copilariei

Iwona Podlasinska este o mamica din Polonia pasionata de fotografie si mama a 2 copii adorabili. Talentata artista a reusit sa surprinda cadre superbe cu cei doi copii si cei doi nepoti ai sai si in acelasi timp sa scoata in evidenta inocenta copilariei si frumusetea iernii.

Iwona Podlasinska este o mamica din Polonia pasionata de fotografie si mama a 2 copii adorabili. Talentata artista a reusit sa surprinda cadre superbe cu cei doi copii si cei doi nepoti ai sai si in acelasi timp sa scoata in evidenta inocenta copilariei si frumusetea iernii. Cadrele surprinse sunt extraordinare, desprinse parca din povestile de iarna in care copiii reusesc cel mai bine sa ii simta magia si sa se bucure de zapada.

“In realizarea acestor fotografii m-am lasat inspirata de filmele animate, de cartile pentru copii, de viata, de amintirile mele din copilarie, de joaca copiilor mei”, declara artista intr-un articol publicat pe Boredpanda.com. “Am vrut sa surprind sentimentul acela de nostalgie si de asteptare pe care ni-l inspira zilele scurte si noptile foarte lungi de iarna. Prin aceste poze, incerc sa imi amintesc sentimentele pe care le-am avut in inima mea cand eram copil si incerc totodata sa ii fac si pe ceilalti sa isi aminteasca magia Craciunului.”, adauga Iwona Podlasinska.

Noapte de iarna

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Iarna, tara minunilor

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Dorinte...

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Locul in care se nasc visele

Foto: @ iwona.podlasinska /Instagram

Agata si pisica

Foto: @ iwona.podlasinska /Instagram

Tinutul de gheata

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Prima zapada

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Ninsoare

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Catre taramul viselor

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Insomnie. Noapte de iarna rece, zapada si tacere.

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Noapte linistita

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Mania muntilor

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Dimineata de iarna

Foto: @ iwona.podlasinska /Instagram

Si voi il asteptati pe Mosul?

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

O zi buna tuturor

Foto: @ iwona.podlasinska / Instagram

Sursa foto: Instagram