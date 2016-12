4 schimbari pe care sa le faci in viata ta anul viitor. Te vor face pur si simplu mai fericita

Cu siguranta si tu simti nevoia sa iti innoiesti abordarea legata de viata, de job sau de familie, mai ales ca se apropie si noul an. Fiecare dintre noi isi pune in minte cateva obiective legate de acest nou inceput, insa studiile arata ca peste 85% dintre lucrurile pe care ni le propunem la inceput de an sunt abandonate. Noi iti propunem o lista cu doar cateva schimbari foarte usor de pus in practica, dar care au un impact major asupra felului in care te simti zi de zi.

1. Un singur lucru este suficient pentru a simti o diferenta majora in starea ta de spirit

Ai observat ca atunci cand iti cumperi o rochie noua sau cand iesi de la coafor te simti pur si simplu mai bine? Timpul este insa adesea insuficient pentru a te ocupa de tinuta, machiaj si coafura asa cum ti-ai dori, asa ca renunti repede la obiceiul de a trata cu maxima atentie acest aspect. Rutina de dimineata poate fi, insa, facuta ca la carte si in timp record daca ai un astfel de aparat. Dupa cum vezi, nici daca l-ai fi inventat de una singura, nu ar fi bifat atat de multe cerinte ale tale – rapid, simplu de folosit si potrivit atat pentru orice tip de par, cat si pentru orice lungime.

Cand stii ca arati bine, ca rujul pe care il porti si felul in care ti-ai coafat parul te avantajeaza, ai impresia ca toti din jur observa acest lucru, parca ai mai multa incredere in tine si chiar si mai multa energie, nu-i asa? Una dintre schimbarile care au cel mai mare impact asupra felului in care te simti si a felului in care gandesti este cea legata de aspectul fizic. Reimprospateaza-ti aspectul si vei vedea pe pielea ta schimbarile.

2. Un obicei nou, care iti va aduce nenumarate beneficii

Nu se poate ca din lista noastra sa lipseasca exercitiile fizice. Daca inca nu faci miscare in fiecare zi, e cazul sa iei in considerare acest obicei pentru ca iti va imbunatati radical viata, din toate punctele de vedere. Nu te sfatuim sa iti propui sa mergi zilnic la sala sau in fiecare dimineata la o tura de parc, ci sa faci cea mai mica schimbare posibila din acest punct de vedere.

Asadar, renunta la masina si mergi pe jos pana in statia de autobuz sau metrou, coboara din autobuz cu o statie mai devreme si mergi restul drumului pe jos si urca scarile in loc sa iei liftul. Este foarte simplu si este un inceput bun pentru ca pe viitor sa incepi sa faci niste antrenamente ca la carte.

3. Improspateaza-ti casa cu aceste trucuri

Locuinta ta are un impact important asupra felului in care te simti, asa ca ar trebui sa iei in calcul cateva schimbari mici. Nu trebuie sa renovezi, ci doar sa arunci sau sa donezi toate lucrurile pe care nu le mai folosesti, sa inlocuiesti draperiile pentru a lasa mai multa lumina naturala in casa si, eventual, cateva mici schimbari de decor. Pentru ca tot este perioada curateniei de Craciun, este momentul perfect sa pui in aplicare aceste modificari. Iti garantam ca vei simti o diferenta imensa.

4. La ce ar trebui sa renunti

Este un moment excelent pentru a renunta la obiceiuri nocive si pentru a te reinventa. Chiar daca nu te vei tine tot anul de aceasta hotarare, tot va fi un exercitiu benefic ce te va pregti pentru a renunta complet la obiceiurile care nu iti aduc niciun beneficiu. Am putea aminti aici fumatul, judecarea celor din jur, adormitul cu televizorul pornit, rontaitul unor dulciuri tarziu in noapte, saritul peste micul dejun etc.

Tu ce schimbari vrei sa faci anul viitor in viata ta?

Sursa foto: Kinga/Shutterstock, Yeko Photo Studio/Shutterstock