Imagini de poveste care surprind ataaat de bine atmosfera magica a iernii!

Iarna craiasa ne inconjoara cu splendoarea ei magica si alba si ne face sa plutim pe aripi de dor si frumusete. Ce momente mai potrivite pentru o clipa de visare si o fila de poveste decat ragazul sarbatorilor de iarna care ne bat la usa? Iarna, peisajele de poveste sunt la ele acasa, amintindu-ne de maretia vietii si a naturii si de cata bucurie poate produce caderea unui singur fulg de nea. Iata cateva peisaje mirifice, de poveste, menite sa fie admirate in compania celor mai frumoase versuri, care va vor face sa credeti in iarna, in magie, in splendoare, in noi inceputuri.