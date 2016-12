5 sfaturi simple, dar magice, pentru a te iubi mai mult

Iata 5 pasi usor de urmat care te pot ajuta sa te iubesti mai mult si astfel sa creezi lucruri minunate in viata ta:

de Andra Contu

1. Trimite-ti criticul intr-o vacanta

Nu mai e o surpriza faptul ca cei mai de temut critici ai nostri suntem chiar noi insine. Desi, sunt cazuri in care ne criticam pe buna dreptate si intr-un mod constructiv, in restul timpului nu facem decat sa avem conversatii toxice cu sinele nostru. Iar lucrul acesta nu ne ajuta deloc, dar deloc, sa evoluam.

Foto: Sofi photo / Shutterstock

Sfat: De cate ori ai ocazia, spune-ti ceva de bine. Fie ca o faci in gand, o scrii sau o rostesti, o afirmatie pozitiva iti poate transforma ziua si de ce nu, in timp si gandirea. Louise Hay a reusit sa se auto-vindece de cancer prin simpla repetare a unor afirmatii pozitive, care i-au facut corpul sa reactioneze ca atare. si tu poti sa iti vindeci viata din toate unghiurile de vedere. Incepe chiar din momentul acesta. Spune-ti ceva de bine!

2. Poarta culori vibrante

Cromoterapia este o forma de terapie alternativa. Din cauza asta este privita cu sceptcisim de multe persoane, insa nu putem nega impactul vizual pe care-l au culorile asupra noastra. De cate ori nu ai ales un articol vestimentar pentru ca te atragea culoarea respectiva? De cate ori nu ai intors capul dupa florile din piata viu colorate? De cate ori nu te-ai simtit cuprins de magie la vederea unui curcubeu? Fie ca vrem, fie ca nu, culorile pe care le purtam in viata de zi cu zi ne influenteaza tonusul si asta pentru ca fiecarei culori ii corespunde o anumita vibratie (mai inalta sau mai joasa).

Sfat: Poarta o culoare care te energizeaza (sau daca porti deja, schimb-o cu o alta surata cromatica la fel de vibranta). Asta e valabil mai ales pentru persoanele care prefera gama culorilor inchise. Fireste, isi au si ele rostul lor, insa cel mai indicat e sa nu picam intr-o letargie cromatica, ca sa spunem asa. Pe scurt, diversifica cat de mult poti si vezi cum te simti dupa ce porti o anumita culoare.

3. Aromatizeaza-te

Aromaterapie nu inseamna doar uleiuri volatile cu miros ametitor. Daca stam sa ne gandim bine, avem parte de de aromaterapie in fiecare zi. De la o portocala pe care o decojim pana la parfumul coniferelor purtat de aerul iernatic. Nu trebuie decat sa ne bucuram mult mai intens de astfel de momente, pentru ca vedeti bine, cele mai benefice lucruri de pe lumea asta sunt gratis.

Sfat: Data viitoare cand decojesti acea portocala, fa-o mai incet si ofera-ti un moment de tihna, in care doar sa simti parfumul acela. Savureaza-ti ceaiul preferat sau cafeaua aceea aromata care te da pe spate. Rasfata-te cu un sapun natural pe care pur si simplu il adori. Pana si momentul in care vei aduce bradul in casa e un moment de aromaterapie. Bucura-te de el!

