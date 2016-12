Timpul - aripi de nisip

V-ati intrebat vreodata ce este timpul? Trece atat de repede, de parca intr-o singura clipire cuprindem secole, clipe, ani. Daca am privi in ochii oamenilor am vedea ca in sufletul fiecaruia se vede o urma lasata de timp: uneori a pasit greu si apasat, alteori a zburat cu aripile lui de nisip. Si iata-ne pe noi, in secolul vitezei: fiecare zi devine tipica, facem mereu aceleasi lucruri de fiecare data si ne intrebam „Unde este bucuria, speranta, frumusetea? De ce trece timpul atat de repede?”

Foto: Monkey Business Images / Shutterstock

Ei bine, fiecare din noi este responsabil pentru viata sa, pentru amintirile sale, pentru clipele petrecute. Pentru ca fiecare facem alegeri in fiecare zi: alegem sa mergem la munca sau la studii, sa bem cafea sau ceai, sa ne imbracam intr-un anume fel. In ceea ce priveste timpul, el este relativ: 1 h este groaznica pentru un om care asteapta pe coridorul unui spital, timpul parca sta pe loc doar sa sculpteze si mai mult durerea in acele clipe; pe cand 1 h petrecuta in preajma persoanei iubite trece ca prin minune. in realitate, timpul este mereu acelasi. Depinde de noi cum il percepem.

Majoritatea au uitat sa se pretuiasca pe sine si isi consuma timpul in compania unor persoane care nici nu le dau prea mare atentie, de parca nu sunt importanti. Fiecare este unic si minunat si merita sa scrie momente frumoase! Petrecem atat de mult timp in compania altor persoane incat am uitat de noi. Ne condamnam mereu pentru greselile noastre, credem ca nu meritam nimic, in schimb ei merita totul. Va provoc sa petreceti un timp cu voi, sa va ganditi la visele voastre, la scopul vostru in aceasta lume. Fiecare are un rol principal, de ce sa stam in umbra altcuiva? Nu va cer sa fiti egoisti, ci doar sa reflectati putin asupra voastra. Sunteti multumiti de ceea ce traiti? Daca da, minunat. Dar daca raspunsul este nu, cautati cauza si gasiti solutii!

Vreti sa aveti mai mult timp? Invatati sa va organizati si cu siguranta veti reusi! Eu cred in voi! Poate veti spune „Da, dar stii? Eu trebuie sa fac aia, si aia si nu am timp pentru altceva”. Atunci pentru ce esti aici? Sa repeti mereu acelasi ritual? Daca simti nevoia sa asculti o muzica buna, asculta! Daca vrei sa dansezi, danseaza! Petrece timp alaturi de cei dragi si nu iti mai face atatea griji! Mai bine face un strop de rugaciune decat o mare de griji! Fa in fiecare zi un om sa zambeasca; daruieste o floare, un zambet, o vorba buna; priveste stelele, asculta ploaia, fa ceea ce iti incanta sufletul si vei vedea cat de minunat te simti! ti s-a daruit viata, TRAIESTE-O!

Nu uita, poti daca vrei! Sper ca acest articol te-a ajutat sa reflectezi putin asupra timpului tau si sa il pretuiesti mai mult! Puterea sta in inima ta!

* un articol trimis de Marina Georgiana Ciobanu



Foto homepage: lassedesignen / Shutterstock