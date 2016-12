4 schimbari pe care sa le faci de maine ca sa ai mai multa incredere in fortele proprii

Cand ai incredere in tine si in fortele tale poti muta muntii din loc. Increderea aceasta vine de la tine insati si nu trebuie sa astepti validarea altora.

De multe ori persoanele care ajung pe culmi nu sunt neaparat mai capabile, mai inteligente sau mai bune, ci pur si simplu cred in ele si le arata si celor din jur asta. Femeile sufera mai mult decat barbatii la capitolul increderii in fortele proprii, insa acest lucru se poate schimba foarte usor. Iata cateva lucruri pe care le poti face inca de maine pentru a-ti creste increderea in fortele proprii:

1. Lucreaza la imperfectiunile tale in mod activ

Daca vrei cu adevarat sa lasi in urma ta nemultumirile legate de propria ta persoana, atunci trebuie sa lucrezi in mod activ la ele. Daca nu incerci sa devii persoana pe care sa o admiri, niciodata nu vei avea incredere in tine cu adevarat.

Un lucru extrem de important si la care poti sa lucrezi foarte usor este aspectul fizic. Pentru multe femei el reprezinta un motiv de nesiguranta, insa in prezent este la indemana oricum sa corecteze micile imperfectiuni. Daca te informezi despre operatii estetice, de pilda, vei descoperi ca ele nu mai sunt proceduri rezervate doar celor privilegiati si ca o femeie preocupata de imaginea ei isi poate permite o astfel de interventie.

Orice imperfectiune care iti umbreste zambetul atunci cand te privesti in oglinda poate fi reparata foarte usor, dupa cum vezi, asa ca nu vei mai avea niciun motiv de nesiguranta.

2. Cea mai mare greseala pe care o poti face cand vine vorba despre tine insati

Una dintre cele mai mari greseli pe care le poti face cand vine vorba despre stima ta de sine este comparatia cu oamenii din jur. Mereu va exista cineva care va face un lucru mai bine decat tine, care pare ca are o viata mai buna decat a ta, insa acestea sunt doar iluzii. Fericirea si implinirea stau in fiecare dintre noi, iar atunci cand te compari cu alte persoane pur si simplu ignori faptul ca tu ai un mod personal de a percepe fericirea.

Odata ce vei inceta sa mai compari realizarile tale cu ale altora, vei reusi sa te concentrezi cu adevarat pe tine insati. Singura persoana pe care ar trebui sa incerci sa o depasesti si cu care ar trebui sa fii mereu in competitie esti tu insati.

3. Evita cu orice pret aceste persoane sau vocalizeaza-ti nemultumirea

Nu iti mai pierde timpul cu oameni care nu fac altceva decat sa critice. Ii stii foarte bine si tu, sunt acele persoane vesnic nemultumite, mereu pregatite cu o vorba rautacioasa sau cu o ironie intepatoare. De multe ori sunt chiar persoane apropiate care mereu dau din cap dezaprobator cand vine vorba despre alegerile pe care le-ai facut. Evita aceste persoane, ele nu fac decat sa-ti distruga increderea in tine si forta de a razbate.

In cazul in care nu le poti evita, trebuie sa iti vocalizezi nemultumirea si sa le spui ca atitudinea lor vesnic negativista nu iti este de ajutor. Poate ca ele nu se vor schimba foarte curand, insa tu te vei simti mult mai bine dupa ce le-ai spus asta.

4. Iesi din zona de confort

O modalitate grozava de a-ti intari increderea in fortele proprii este sa iesi putin din zona de confort si sa incerci ceva nou. Te va energiza, te va face sa te simti mai bine si iti va da incredere ca poti face orice iti propui. Poti sa faci asta in fiecare zi, prin mici schimbari si alegeri diferite.

Sursa foto: racorn/Shutterstock, Rade Kovac/Shutterstock