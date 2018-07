7 coafuri de mireasa nepotrivite pentru cea mai frumoasa zi din viata ta

Printre activitati precum realizarea listei de invitati, alegerea locatiei si a tinutei, o mireasa trebuie sa isi faca timp si pentru a cauta cea mai potrivita coafura pe care sa o poarte in ziua cea mare. Daca urmeaza sa zici ”Da!” intr-un cadru oficial, ar trebui sa stii ce tipuri de coafuri sa eviti, pentru ca sunt invechite sau pentru ca, pur si simplu, sunt complet neadcvate.

Am selectionat cele mai neinspirate 7 tipuri de coafuri de mireasa care te-ar putea pune intr-o lumina nefavorabila in cea mai importanta zi din viata ta si pe care iti recomandam sa le eviti!

Cocul clasic, cu suvita ondulata pe o parte

Cocul ar putea sa se incadreze, cu succes, intr-un top al celor mai elegante si sofisticate coafuri pentru evenimentele speciale. Miresele mizeaza si ele, deseori, pe aranajarea parului in coc, din mai multe motive: cocul ofera libertate de miscare pe parcursul evenimentului, permite prinderea facila a accesoriilor specifice pentru o mireasa (tiara, voal etc) si arata foarte bine daca este realizat in mod corespunzator.

Totusi, daca ai ales sa porti un coc pentru nunta ta, iti recomandam sa eviti cocul clasic, prins foarte sus, care lasa libera o singura suvita, in partea laterala a fetei. Aceasta coafura nu mai este de mult in tendinte si iti poate compromite complet look-ul in cea mai importanta zi din viata ta. Iti propunem o alta varianta de coc, cu care nu vei da gres: cocul spaniol!

Codite cu impletituri prea alambicate

In materie de coafuri de mireasa, impletiturile vor ramane intotdeauna o optiune ideala pentru evenimentele organizate intr-un stil vintage sau poate chiar si elegant. Maiestria hairstylistului poate da nastere unor impletituri foarte interesante, insa daca te gandesti sa adopti acest stil de coafura de mireasa, trebuie sa tii cont de un singur sfat: mai simplu este mai sigur si, de altfel, mult mai de bun gust! Nu incerca o coafura care merge pe codite impletite intr-o maniera prea alambicata, precum cele din imagine.

Opteaza, in schimb, pentru o alternativa asemanatoare cu cea din imagine.

Coafuri cu panglici pentru par

Din dorinta de a opta pentru o coafura de mireasa mai deosebita, ai putea fi tentata sa alegi sa iti aranjezi parul folosind panglicile textile. Aceasta coafura cu siguranta ca si-a pierdut locul in topul tendintelor de o buna bucata de timp, asa ca iti sugeram sa optezi pentru coafuri mult mai actuale si mai inspirate.

Propunerea la care ne-am gandit consta in a-ti accesoriza parul cu flori naturale! In plus, daca vrei sa le pastrezi mai apoi ca amintire, poti sa alegi flori criogenate, care arata foarte natural si care isi mentin designul pentru o perioada de ani de zile.

Foto: Pexels

Buclele mult prea studiate

O optiune foarte eleganta, care merita luata in calcul in cautarea dupa cea mai potrivita coafura de mireasa o reprezinta o coafura cu parul lejer, ondulat. Nu contestam faptul ca buclele definite te vor pune in evidenta in cea mai importanta zi din viata ta, dar chiar si asa, nu doar noi ci si criticii de moda impartasim aceeasi parere: buclele mult prea studiate, fixate cu o cantitate foarte mare de spray pentru par sunt extrem de inestetice.

Recomandarea noastra? Mergi pe o coafura cu onduleuri care sa urmeze o linie lejera!

Coada de cal

Oricat de mult ai iubi sa-ti strangi parul intr-o coada de cal, aceasta ar putea fi o alegere destul de banala pentru ziua nuntii. Desi este o coafura simplu de realizat dar si de purtat, o coada de cal clasica nu este cea mai buna optiune la care sa te gandesti, pusa fiind in ipostaza de mireasa.

Ceea ce iti propunem este sa optezi pentru o coafura one-shoulder, care este, de fapt, o coada de cal usor reinterpretata. Pentru putina inspiratie, iti prezentam aceasta idee in imagini!

Foto: Pixabay

Parul complet nearanjat

Din lista coafurilor total neinpirate pe care sa le porti la un eveniment atat de important precum este ziua in care te casatoresti nu avea cum sa lipseasca nici aceasta: parul complet nearanjat! Oricat de naturala ai decide ca iti doresti sa fii in cadrul acestui eveniment si indiferent de faptul ca ai setat o petrecere mai putin sofisticata, nu este indicat sa iti faci aparitia la nunta ta cu parul nearanjat.

O placa de intins parul profesionala sau un ondulator pot fi instrumentele care sa te salveze din aceasta situatie, daca iti doresti sa mergi pe o linie foarte simpla sau daca nu vrei sa investesti in serviciile unui hairstylist. Uite ce coafura poti realiza cu o placa de par!

Coafuri de mireasa accesorizate excesiv

Dorinta de a te face remarcata la cel mai important eveniment din viata ta, te-ar putea atrage, insa, catre cealalta extrema: alegerea unei coafuri de mireasa mult prea elaborate, accesorizate excesiv. Este adevarat ca accesoriile potrivite iti pot pune in evidenta parul, dar nu trebuie sa exagerezi.

Poti folosi tiara, unul dintre cele mai comune obiecte utilizate pentru a decora podoaba capilara a mireselor, iar noi iti oferim o sugestie mult mai interesanta: foloseste o voaleta!