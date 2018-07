Mituri si legende urbane despre protectia solara

In ultimul timp auzim tot mai mult vorbindu-se despre protectia solara si importanta acesteia in mentinerea sanatatii si frumusetii, insa oare stim cu adevarat ce trebuie sa facem pentru a ne proteja de nocivele raze ultraviolete?

Haine, ochelari, tipuri de piele

In primul rand, cel mai important aspect atunci cand vine vorba de protectia solara, este pielea noastra. Fiind cel mai mare si cel mai expus organ al corpului, pielea are nevoie de o protectie adecvata. Astfel, produsele de protectie solara trebuie sa fie in deplina concordanta cu tipul de piele avut. De exemplu, o piele sensibila si deschisa la culoare are nevoie de un produs cu factor de protectie solara ridicat, de preferinta SPF 50. Pielea acneica si usor iritabila are nevoie de produse dermatocosmetice care sa includa SPF.

Foto int si homepage: InspirationART /Shutterstock

Daca vorbim de o piele uscata, atunci trebuie sa optam pentru produse de protectie solara pe baza de ulei. De asemenea, este recomandat ca pe timpul verii sa purtam haine deschise la culoare, care sa nu atraga razele ultraviolete, din materiale naturale si vaporoase, sa ne acoperim capul cu palarii sau esarfe si sa purtam ochelari. Soarele puternic poate afecta calitatea vederii si, in timp, poate favoriza aparitia afectiunilor oftalmologice.

Protectie solara cu uleiuri

Produsele de protectie solara pe baza de uleiuri sunt recomandate deoarece au cateva avantaje in plus fata de cele pe baza de crema. Acestea se intind mai usor pe piele si au calitatea de a o acoperi mai bine, hidrateaza mai profund pielea, fiind absorbide mai rapid si mai eficient, si, in plus, creaza o pelicula protectoare care impiedica apa din piele sa se evapore.

Pe de alta parte, trebuie intotdeauna verificata eticheta, deoarece este posibil ca acestea sa nu contina un factor de protectie mai mare de SPF 30. Evitati sa folositi uleiurile naturale vegetale, de exemplu de masline, de cocos, de argan, pentru protectie contra razelor ultraviolete, deoarece acestea nu contin filtru solar. In schimb, pentru o mai buna hidratare, acestea pot fi aplicate impreuna cu uleiul, crema, lotiunea de protectie solara.

Produse necesare pentru protectie solara

Gama pentru protectie solara contine o varietate de produse, in functie de nevoile fiecarei persoane in parte si de necesitatile pielii. Pentru ten se recomanda intotdeauna alegerea unui produs cu SPF ridicat, deoarece chipul este in contact permanent cu razele solare.

De asemenea, pentru zonele mai sensibile, cum este decolteul, sau pentru zonele expuse constant, cum sunt spatele si umerii, sunt indicate cremele cu SPF mare. Spray-urile cu protectie solara pot fi, de asemenea, o buna varianta de aplicare rapida a filtrului protector.

Ceea ce este important de punctat este faptul ca produsele de protectie solara, indiferent de gradul de rezistenta, trebuie reaplicate la fiecare iesire din apa si dupa maxim doua ore de la ultima aplicare. Copiii au nevoie de factor de protectie solara mare, SPF 50+. Dupa plaja este recomandat sa folositi produse cu rol regenerator, reparator si rehidratant, din aceasi gama a produselor destinate protectiei solare.