Cum sa te faci remarcata la piscina. Afla ce trenduri aduce vara lui 2018

Vara se apropie, iar daca iti doresti sa fii remarcata la plaja sau piscina, trebuie sa incepi cautarea costumului de baie perfect. Daca in anii trecuti trendurile erau destul de limitate, in vara aceasta vei putea alege dintre zeci de croieli, modele si culori. Nu uita de accesorii, care iti pot transforma tinuta si sa te distinga de multime.

Insa, inainte de a te decide ce tendinte vrei sa adopti, ar trebui sa stii ce modele de costume de baie ti se potrivesc. Mai mult ca niciodata, acesta trebuie sa iti avantajeze corpul si sa nu iti puna in evidenta defectele. Asadar, daca ai sani mai mici, alege un costum de baie cu aplicatii in partea superioara. Daca ai sani mai mari, ai nevoie de un costum de baie care sa iti ofere suportul de care ai nevoie; prin urmare, evita-le pe cele cu bretele foarte subtiri sau fara.

Daca ai un corp atletic, fara forme, opteaza pentru un costum care sa le imite, fie pe cele intregi care sa iti accentueze talia, fie pe cele cu volanase. Daca ai cateva kilograme in plus in zona abdomenului, atunci opteaza pentru un slip cu talie inalta.

Costum intreg sau cu doua piese?

Din fericire, in acest an, ambele modele de costume de baie sunt la moda. Daca te bucuri de o silueta frumoasa, poti alege oricare varianta. Insa daca ai anumite defecte pe care vrei sa le ascunzi, alegerea unui costum de baie poate fi mai dificila.

Un costum din doua piese este ideal pentru un bronz mai uniform, fara urme. Insa acesta este cel care iti descopera cea mai multa piele. Astfel, daca doresti sa te simti mai acoperita sau daca doresti sa ascunzi anumite semne, kilograme in plus sau celulita, opteaza pentru un costum intreg. Acesta nu este ideal insa pentru persoanele cu un tors mic, oferind iluzia optica de micsorare a acestuia.

Modelele anului 2018

Majoritatea trendurilor lui 2018 se concentreaza pe croiala costumului si mai putin pe culori si modele. Conform Glowsly, cateva pot fi aplicate pentru toate tipurile de costume, iar altele doar pe costume dintr-o singura piesa sau pentru sutiene si slipuri.

Doua modele de sutiene sunt foarte populare in 2018: cu o singura bareta groasa pe umar, dar si legate in fundita, sub sani. Daca al doilea model poate fi purtat de toata lumea, primul exclude femeile cu sani mai mari. In materie de slip, cel mai mare trend al acestui an este alegerea unui costum de baie cu talie inalta. Acest trend este ideal pentru femeile cu colacei sau care iubesc hainele cu un aspect vintage.

Un alt trend al costumelor din doua piese este de a purta sutien si slip cu modele diferite, neasortate. Daca iti doresti un aspect mai coerent, iti poti alege slipul in functie de nuantele modelului de pe sutien. Poti fi insa mai indrazneata, optand pentru nuante contrastante. Daca iti doresti un costum intreg, cel mai mare trend al anului te indreapta spre unul cu un decolteu generos in forma de V.

De asemenea, pe podiumul marilor designeri s-au remarcat cateva tendinte care pot fi aplicate daca iti doresti un costum intreg sau din doua piese. Unul dintre aceste trenduri sunt costumele de baie crosetate, ideale pentru un look boem, fara griji. In tendinte sunt si costumele de baie ornate cu ciucuri si costumele de baie sport.

Accesoriile

Cele mai in voga accesorii pentru plaja si piscina sunt hainele cover-up originale. Anul acesta poti opta pentru o pereche de pantaloni din plastic, o fusta lunga semitransparenta sau un pulover cu gauri. Cu cat sunt mai interesante, cu atat mai bine. In plus, designerii vestimentari au propus cateva modele inedite de genti de plaja, care pot fi insa la fel de utile la piscina. Dintre materialele folosite se numara paiele, plasticul si chiar lemnul.

