Un parfumier francez dezvaluie 5 greseli pe care le facem cand ne dam cu parfum

Parfumierul francez Francis Kurkdjian a creat zeci de parfumuri pentru designeri celebri precum Dior, Caven, Burberry, Kenzo sau Lancome si a fost premiat pentru parfumul „Le Male” de la Jean Paul Gaultier, la varsta de doar 26 de ani.

Intr-un interviu acordat revistei Vogue, Francis Kurkdjian a dezvaluit ca exista cateva secrete pentru ca mirosul unui parfum sa dureze pana seara si a remarcat ca multe femei fac cateva greseli esentiale atunci cand isi cumpara sau folosesc un parfum.

Nu cumpara parfumuri decat din surse de incredere

Parfumurile contrafacute nu numai ca nu sunt la fel de rezistente si nu miros identic cu cele originale, dar pot fi extrem de nocive pentru sanatatea ta. Acest lucru se intampla pentru ca ele sunt adeseori contaminate cu bacterii care pot provoca alergii sau iritatii periculoase, mai ales ca aplicam parfumul pe zone unde pielea este mai sensibila. In schimb, alege sa iti cumperi un parfum dintr-o sursa de incredere, asa cum este acest site cu parfumuri de designer. Dupa cum vezi, gasesti inclusiv parfumuri de firma la mai putin de 100 de lei, asa ca nu mai ai niciun motiv sa nu iti faci o colectie de parfumuri originale si sa uiti de cele contrafacute.

Nu iti pastra parfumurile in baie

Un parfum de calitate este extrem de sensibil la schimbarile de temperatura si se va degrada atunci cand este mutat de la frig la cald sau viceversa. Acest proces se datoreaza unor reactii chimice care au loc intre ingredientele naturale pe care parfumul le contine, iar acesta isi va schimba mirosul in timp si va expira mai rapid. Iar baia este incaperea in care temperatura variaza foarte mult, devenind calduroasa si umeda atunci cand ne facem dus si racoroasa in restul timpului. Metoda corecta de depozitare a parfumului este la temperatura camerei si neaparat in cutia sa originala.

Cumpara parfumuri mai mici

Procesul de oxidare poate afecta mirosul parfumului tau. Acest proces incepe in momentul in care ai deschis parfumul, iar dupa trei luni acesta va incepe sa isi schimbe usor mirosul, pe masura ce oxigenul incepe sa sparga moleculele de parfum. De aceea, spune Francis Kurkdjian, este de preferat sa cumperi parfumuri in sticlute mai mici, de 30, 50 sau 75 de mililitri, sau sa decantezi sticlele mai mari in doze mai mici, pe care sa le depozitezi apoi la frigider, daca vrei ca ele sa fie perfect conservate pana cand incepi efectiv sa le folosesti.

Nu ezita sa il aplici pe par

Parfumul nu dureaza la fel de mult atunci cand este aplicat pe pielea uscata, spune Kurkdjian, iar atunci cand transpiri, uleiurile naturale din piele dilueaza mirosul parfumului tau. Daca vrei insa ca aroma sa reziste ore in sir, este indicat sa il aplici pe par sau pe o esarfa. Iar folosirea unei lotiuni de corp din aceeasi gama cu parfumul tau te poate ajuta sa prelungesti timpul in care aroma se mentine pe pielea ta.

Evita sa iti atingi incheieturile intre ele

O greseala pe care o fac multe femei cand se dau cu parfum este sa il aplice pe incheieturile mainilor si apoi sa le atinga intre ele, pentru a elibera aroma. Insa acest gest nu face decat sa incalzeasca pielea, care va produce apoi niste enzime naturale ce schimba mirosul parfumului. De asemenea, prin frecare, moleculele de parfum sunt distruse, iar aroma sa va dura mult mai putin.

Tu ai facut pana acum aceste greseli? Care dintre ele te-a surprins cel mai mult?

Sursă foto: Shutterstock /Copyright: vgstudio