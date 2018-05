Cum sa te machiezi mereu in ton cu moda. Trenduri si culori pentru primavara-vara 2018

Precum in moda, tendintele in materie de frumusete sunt in continua schimbare. Fie datorita tehnologiilor noi sau a look-urilor din saptamana modei, fie datorita faptului ca in fiecare sezon apar noi produse si metode de aplicare. Precum in cazul hainelor sau a accesoriilor, nu toate trendurile de frumusete merita incercate. E bine insa sa le pui in aplicare pe cele potrivite cu stilul si rutina ta.

Daca in trecut totul era despre conturarea fetei, rujuri lichide si sprancene puternic evidentiate, in 2018 machiajul este mult mai natural si mai creativ. In aceste doua anotimpuri, machiajul tenului este menit sa te intinereasca, iar cel al ochilor sa fie cat mai subtil sau iesit din comun. Din zecile de tendinte care au acaparat industria, urmatoarele sunt cele mai ravnite:

Reintoarcerea gloss-ului de buze

Dupa luni in care am purtat doar rujuri lichide, in sfarsit le oferim buzelor noastre o pauza. Buzele glossy sunt alegerea perfecta pentru look-ul mult ravnit in aceste doua sezoane: tanar si natural. Poti alege si gloss-urile de buze in nuante vibrante, dar daca vrei un aspect cat mai modern, alege nuante cat mai naturale.

Fie el incolor, roz deschis, nude, peachy, cu sidef sau fara, gloss-ul ales trebuie sa iti ofere un aspect radiant. De asemenea, este recomandat sa le alegi pe cele cu formule cat mai hidratante. Printre cosmeticele Pupa Milano vei gasi gloss-uri de buze care contin uleiuri vegetale, acid hialuronic si extract de mango.

Ochi de sirena

Indiferent de nuanta, fardurile de ochi albastre sunt in tendinte. La prezentarile de moda, in colectiile de makeup noi lansate si in noul look purtat de Kim Kardashian, fardurile albastre sunt peste tot. Poti incerca acest trend subtil, cu un accent de culoare, fie ca tus, pe conjunctiva inferioara sau in coltul intern al ochiului. Daca esti pregatita pentru un look mai intens, poarta un smokey eyes cu un albastru mai tare.

Poti opta pentru o nuante de albastru atat mate, cat si sidefate. Pentru un look mai modern si o nuanta deschisa de albastru alege o formula mata, iar pentru nuantele inchise opteaza pentru o formula metalica. Cum am mai mentionat, toate nuantele de albastru sunt in tendinte, astfel ca poti opta pentru albastru safir, pastel sau turcoaz.

Un ten cat mai natural

Conform Glowsly, in primavara aceasta renuntam la fondurile de ten cu acoperire mare si la conturatul excesiv. Un ten proaspat si tanar este cel mai in voga trend de pe podium, insa in viata reala nu oricine il poate pune in aplicare cu usurinta.

Daca ai un ten perfect, atunci poti renunta cu totul la fond de ten. Daca ai mici probleme cu tenul, foloseste un fond de ten cu acoperire mica sau medie si corector doar in zonele in care ai nevoie.

Tus creativ

Chiar daca va fi mereu in tendinte accentuarea ochilor cu o linie de tus, insotita sau nu de codita, in primavara si vara aceasta lumea makeup-ului ne indeamna sa fim creativi cu eyeliner-ul nostru. Tom Ford a inlocuit codita de tus cu ceea ce o numeste „amprenta” de tus. La alte prezentari de moda, tusul este aplicat mai grafic, urcand si deasupra pliului sau luand forme geometrice.

Nu renunta la luminozitate

Iluminarea tenului este trendul la care nu o sa renuntam prea curand. In aceste doua sezoane, luminozitatea tenului merge mana in mana cu naturaletea. Astfel, renuntam la iluminatoarele metalice si optam pentru cele mai glossy. Acestea reflecta lumina intr-un mod mai natural, suprafata parand umeda. Totodata, nu au nici sclipici, nici culoare de baza. Cele mai multe iluminatoare glossy sunt cele crema, dar sunt suficiente produse disponibile si sub forma de pudra.

Adauga un strop de culoare

Unul din trendurile promovate de Elle este optarea pentru strop de culoare. Indiferent de pozitionare, ochi sau buze, incorporarea unei culori vibrante in machiajul tau ii va oferi un aspect modern si proaspat. Pasteaza-ti tenul cat mai natural si luminos; alege o singura nuanta pe care sa o aplici cat mai precis. De asemenea, daca alegi un fard sau tus intr-o culoare vie, aplica o nuanta cat mai naturala pe buze. Daca alegi un ruj vibrant, atunci pastreaza machiajul ochilor cat mai natural. Astfel, vei evita aspectul demodat al anilor ‘80.

Sursa foto: Shutterstock