Folosirea zincului în tratamentul modern al acneei

Advertorial

Pentru adolescenti, felul in care arata este foarte important. Acest subiect sensibil devine cu atat mai greu de abordat, mai ales daca are legatura si cu o forma de acnee. Cu totii ne dorim sa ne mentinem tineri si frumosi, iar pielea noastra, pana la urma, face parte din acea prima impresie pe care o lasam celor din jur.

De ce zincul pentru tratarea problemelor pielii?

Chiar daca in corpul nostru exista doar 2-3 grame de zinc, acest mineral este esential pentru functionarea sa optima. Zincul este prezent in proportii diferite in organism: cea mai mare parte, 60%, se afla in muschii sceletici, 30% in oase, 5% in ficat si 5% in piele2. Celulele umane, inclusiv cele ale pielii, au nevoie de zinc pentru a se dezvolta si a se diferentia.

Studiile de specialitate asupra actiunii benefice a zincului in tratarea problemelor de piele a fost dovedit inca din anii ’70. Cercetatorii au observat ca pacientii care aveau acnee sufereau si de o deficienta de zinc. Exista o legatura directa intre nivelul de zinc din organism si diferite afectiuni ale pielii2.

Zincul si managementul modern al acneei

Studiile merg mai departe si arata ca zincul, prezent intr-un unguent, cand este administrat in asociere cu un antibiotic, are o eficienta terapeutica egala sau mai mare cu cea a antibioticelor administrate oral fara aportul zincului in tratarea leziunilor provocate de acnee1.

De asemenea, sulfatul de zinc administrat pe cale orala se prezinta ca o alta solutie in tratarea moderna a acneei. Daca pana nu demult se foloseau medicamentatii bazate strict pe antibiotice pentru acnee, astazi se cunoaste efectul benefic al sulfatului de zinc in tratarea acneei de o severitate ridicata.

Mecanismele prin care zincul contribuie la tratarea moderna a acneei sunt diverse. Acestea se refera la rolul acestui mineral de a inhiba flora microbiana asociata cu acneea, de a ajuta absorbtia mai rapida a antibioticului1 si de a reduce secretia seboreica.

Mentiunile de sanatate ale Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentelor aproba rolul zincului in mentinerea sanatatii pielii.

Cum te poate ajuta Zinkit® 10 sa combati acneea

Zinkit® 10 este un supliment alimentar cu sulfat de zinc, produs de compania germana Worwag Pharma, si este inregistrat la Ministerul Sanatatii din Romania.

Acest supliment alimentar se prezinta sub forma de comprimate efervescente, cu gust placut si usor dispersabile in apa. in tratarea acneei vulgare (acne vulgaris), produsul se recomanda a se administra de 2-3 pe zi timp de 1-3 luni.

Apeleaza si tu la Zinkit® 10, o sursa de zinc de incredere, pentru a-ti mentine sanatatea pielii.

ZINKIT® 10 nu inlocuieste o dieta echilibrata si variata si un stil de viata sanatos.

Afla mai multe detalii accesand urmatorul link: http://www.zinkit.ro/dermatologie/

Surse bibliografice:

1 Mrinal Gupta, Vikram K. Mahajan, Karaninder S. Mehta, and Pushpinder S. Chauhan, “Zinc Therapy in Dermatology: A Review,” Dermatology Research and Practice, vol. 2014, Article ID 709152, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/709152.

2 Ogawa Y, Kinoshita M, Shimada S, Kawamura T. Zinc and Skin Disorders. Nutrients. 2018;10(2):199. doi:10.3390/nu10020199.