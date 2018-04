TOP 5 probleme ale pielii si 5 uleiuri care le rezolva!

Ne dorim sa avem tot timpul acces la cele mai noi gaselnite de infrumusetare, dar omitem insa poate cele mai eficiente trucuri prin care ne putem mentine frumusetea, indiferent de varsta. Natura ne ofera, din fericire, alternative foarte sanatoase de a ne bucura o piele fara probleme, iar uleiurile realizate din comorile pe care aceasta le pune la dispozitia noastra sunt, fara doar si poate, armele de incredere in lupta pentru o piele cu aspect impecabil.

Daca iti doresti sa stii cum anume iti poti pastra frumusetea pielii, afla care sunt cele 5 tipuri de uleiuri care te pot ajuta!

1. Uleiul de nuca de cocos pentru pielea uscata

Daca ai o piele uscata, atunci ar trebui sa folosesti ulei de nuca de cocos. Cu un continut bogat de vitamine A si E, acesta este recunoscut ca fiind un ulei puternic hidratant, de aceea poate inlocui cu succes multe produse cosmetice care se regasesc in rutina ta zilnica de infrumusetare. Folosit cu regularitate, uleiul de cocos face minune cu pielea ta, actionand in profunzime si fiind recomandat in special persoanelor care se confrunta un ten uscat, sau cu simptome de piele care strange.

2. Uleiul de argan pentru tenul gras

Foto: Pexels

Desi ai putea crede ca nu este deloc in regula sa iti aplici ulei pe piele daca ai un ten gras, trebuie sa stii ca acest lucru nu este valabil si in cazul in care vorbim despre uleiul de argan. Acesta te poate scapa de aceasta problema, prin reglarea cantitatii de sebum. De asemenea, uleiul de argan este recomandat adesea si pentru tratarea acneei si a cicatricilor rezultate in urma acesteia.

3. Uleiul de ricin pentru exfoliere

Exfolierea tenului si, de fapt, a intregii pieli este o etapa esentiala daca iti doresti sa te bucuri de piele catifelata si de un ten luminos. Uleiul de ricin se regaseste pe lista celor mai importante ingrediente vegetale folosite pentru realizarea produselor cosmetice, avand o multime de intrebuintari in acest sens. Dintre cele mai importante beneficii pe care le ofera, uleiul de ricin este folosit in special pentru curatarea in profunzime a pielii. Prin proprietatile sale, acesta indeparteaza celulele moarte si curata porii, indepartand impuritatile si excesul de sebum.

4. Uleiul de Lemongrass pentru un ten stralucitor

O piele stralucitoare este, in primul rand, un semn de sanatate si de tinerete. De ce sa investesti in creme si lotiuni pentru ten si corp care sa nu ofere rezultatele asteptate, in loc sa folosesti ulei de Lemongrass?! Acest ulei originar din India minimizeaza porii si confera tenului o stralucire naturala. De asemenea, folosirea sa regulata iti va oferi si alte beneficii, pentru ca acesta, in acelasi timp, si efect astringent.

5. Uleiul din struguri pentru prevenirea imbatranirii

Uleiul extras din semintele de samburi reprezinta o adevarata substanta-minune. Acest “elixir al tineretii” are un continut ridicat de antioxidanti, despre care stim cu totii ca au rol important in mentinerea unei pieli care emana tinerete si sanatate. Antioxidantii din uleiul realizat din samburii de struguri sunt beneficii pentru a preveni aparitia ridurilor si de a estompa ridurile fine, controland de asemenea si alte semne ale imbatranirii, care adesea isi lasa amprenta pe pielea noastra.