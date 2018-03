Tenul dupa 30 de ani - prin ce schimbari trece si cum il ingrijim

Pragul de 30 de ani coincide, deseori, cu aparitia primelor riduri vizibile, a semnelor de oboseala si cearcanelor adanci. Arsurile solare din trecut si vacantele petrecute sub razele soarelui isi spun acum cuvantul prin aparitia hiperpigmentarii, iar pielea are un aspect general obosit, uscat, cu pori vizibili.

Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, enumera principalele cauze ale acestor schimbari la varsta de 30 de ani, dar si cateva sfaturi prin care ele pot fi contracarate, pentru a pastra tenul tanar cat mai multa vreme.

Modificarile hormonale care incep in jurul varsta de 30 de ani sunt printre principalii vinovati pentru aceste fenomene. Desi nimeni nu este ferit de aparitia lor, imbatranirea fiind un fenomen natural, in cazul celor care sunt fani ai bronzului, consuma alcool in exces, fumeaza, nu fac miscare in mod regulat si nu au un stil de viata sanatos, aceste schimbari vor fi mult mai vizibile si chiar vor aparea mai timpuriu.

“In cazul femeilor, cand nivelurile hormonilor reproducatori incepe sa scada, are loc totodata o diminuare a productiei de colagen, ceea ce explica schimbarile aparute la nivelul pielii. La 30 de ani, majoritatea femeilor au avut deja copii, iar acest lucru inseamna ca este posibil sa-si fi facut aparitia pigmentarea neuniforma si cearcanele. Barbatii nu se confrunta cu aceste probleme, insa ei sunt victime ale modificarilor in testosteron si DHT, strans legate de caderea parului”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Din fericire, urmarea unor sfaturi speciale de ingrijire a pielii pot ajuta in mascarea semnelor trecerii timpului.

1. Curatare, tonifiere si hidratare

Rutina de baza pentru ingrijirea tenului ar trebui sa cuprinda, la orice varsta, trei pasi: curatare, tonifiere si hidratare dimineata si seara.

“Daca la 20 de ani se intampla sa sarim peste una din aceste etape, mai tarziu este esential ca ritualul sa fie respectat intocmai, pentru a curata pielea de orice reziduuri acumulate pe timp de zi sau chiar peste noapte. Curatarea eficienta va indeparta celulele moarte, pregatind o baza ideala pentru aplicarea cremei hidratante – cheia unui ten sanatos dupa 30 de ani", explica specialistul dermatolog.

2. Alegerea unei creme speciale de noapte

Cremele de noapte cu efect anti-imbatranire pot face minuni pentru ten, insa este important ca lista lor de ingrediente sa fie verificata pentru a nu contine potentiali alergeni. Alegerea unui produs de calitate va stimula productia de colagen, ajutand la prevenirea ridurilor, a liniilor fine, porilor vizibili si a altor probleme cauzate de fenomenul natural de imbatranire a pielii.





Foto: Geinz Angelina /Shutterstock

“In afara de protectia solara, ingredientul cel mai eficient in lupta anti-imbatranire este retinolul sau retinoizii cu prescriptie, cum ar fi Retin-A. Retinol este un derivat topic al vitaminei A – standardul de aur al ingrijirii topice anti-imbatranire”, spune domnul doctor Laurentiu Vladau.

3. Ingrijirea pielii din jurul ochilor

Zona din jurul ochilor este, in mod normal, prima care dezvolta linii fine deoarece acolo pielea este mult mai subtire decat pe restul fetei tale. O crema de ochi pe baza de ingrediente cum ar fi glicerina sau Niacinimida (vitamina B3) va ajuta la prevenirea formarii sau va ameliora cearcanele intunecate si aspectul umflat al ochilor.