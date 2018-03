Poti da vina pe mostenirea din familie, pe hormoni, pe trecerea timpului sau pe modul in care ai abuzat de parul tau in ultimii ani, dar realitatea e simpla: parul subtire exista si nu poti fugi de el. Poti insa sa aplici cateva trucuri simple pentru a-i da un volum spectaculos de fiecare data cand vrei sa impresionezi. Scapi in acest fel de celebra coada de cal la care apelezi mereu cand trebuie sa iesi din casa.

Inainte de a merge in fata oglinzii, asigura-te ca mananci ceea ce trebuie. Iar specialistii recomanda multe legume pentru un par puternic si cu mult volum, insa si surse de proteine, precum oua, peste sau carne de pui. Cafeaua, alcoolul si tutunul ar trebui limitate, iar cei 2,5 litri de apa pe zi sunt obligatorii.

5 trucuri simple ca sa-i dai volum parului subtire:

1. Cum tratezi parul umed dupa ce ai iesit din dus

Pentru uscarea parului, evita sa folosesti un prosop ca sa te stergi agresiv pe cap dupa ce ai iesit din dus. Cea mai buna solutie este sa iei un prosop cu microfibre in care sa-ti infasori parul. Pe masura ce parul se va usca in acest fel, va capata mai mult volum. Daca vrei sa folosesti un foehn, atunci stai cu capul aplecat si usuca parul de la radacina inspre varfuri. In acest fel, si cel mai subtire par va capata acel volum pe care il cauti.

2. Obtine rapid buclele perfecte

Nu de fiecare data vei avea ore la dispozitie ca sa-ti aranjezi parul sa arate asa cum doresti. Trebuie sa stii ca exista posibilitatea de a obtine rapid buclele perfecte, fara mare efort. Folosind un ondulator de par de calitate, cu tehnologie de ondulare automata si directie de ondulare reglabila, vei reusi sa ii dai parului tau un aspect de invidiat, fara sa pierzi prea mult timp in fata oglinzii.

3. Samponul uscat poate fi o solutie de moment

O solutie pe care o vom integra doar la capitolul “de criza” poate fi samponul uscat, la care poti apela pentru a obtine mai mult volum, dar si textura. Aceasta solutie este insa numai temporara, pentru acele momente in care nu ai timp sa-ti speli parul.

4. Vopseaua de par te poate ajuta

Poti rezolva problema parului subtire folosind vopseaua de par. Datorita acesteia, firul se va ingrosa si va oferi impresia de volum mai mare. Desi pentru moment parul tau va fi mai putin aspru si mai voluminos, acest efect va disparea dupa aproximativ 3 zile, motiv pentru care si aceasta idee trebuie aplicata doar ca o masura de moment, si nu pe termen lung.

5. O coafura perfecta pentru mai mult volum

Volumul parului poate fi influentat foarte usor si de coafura pe care ti-o alegi. Poti incerca o coafura bob, fie ca vorbim despre stilul clasic, bob lung sau bob ondulat. O alta solutie este cea a varfurilor filate, pentru care este recomandat sa mergi la un specialist, altfel te poti trezi cu varfuri despicate. Suvitele sau tunsoarea in scari sunt alte doua idei de aplicat, daca vrei ca parul tau sa capete un plus de volum.

Care sunt solutiile la care tu apelezi cel mai des pentru ca parul tau sa fie mai voluminos?



Sursa foto: Shutterstock / Copyright: Satyrenko