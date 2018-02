Sfatul specialistului: cum eviti subtierea unghiilor?

Comunicat de presa



Unghiile se subtiaza din diverse motive, insa unul dintre cele mai des intalnite este pilirea excesiva. Tutorialele online si, mai nou, tot mai multe manichiuriste recomanda pilirea supfarata unghiei. Scopul? Sa obtina o portiune neteda.

Odata cu trecerea timpului, structura unghiei se schimba: „Este adevarat ca dupa varsta de 30 de ani, pot aparea la nivelul unghiei mici santuri superficiale. Insa, acest lucru este perfect normal. Acestea sunt semne care apar odata cu inaintarea in varsta, din cauza functionarii deficitare a matricei unghiei, ce produce celule in exces in anumite zone”, spune Catalina Stoica, Nail Expert.

Specialistii nu recomanda sa iti pilesti suprafata unghiei. Iata de ce. „Pe masura ce iti vei pili suprafata unghiei, structura naturala a acesteia va avea de suferit. Catalina Stoica nu recomanda netezirea acestor denivelari: „In primul rand pentru ca, in timp, aceste gesture agresive subtiaza unghia, iar aceasta devine din ce in ce mai fragila si isi modifica aspectul.”

Nici lacul de unghii nu va mai avea acelasi aspect neted si placut, daca este aplicat pe o unghie pilita. „Mai mult decat atat, lacul de unghii nu va mai adera pe o suprafata care a fost deteriorata”, crede expertul.



Recomandarea specialistului:

Catalina Stoica, Nail Expert, recomanda: „pentru unghiile denivelate sau cu astfel de imperfectiuni, cea mai buna optiune este aplicarea unui lac de unghii opac, pentru a umple si a netezi aceste mici santuri. In acest fel, pastrati intacta grosimea unghiei, camuflati denivelarile si totodata ajutati la intarirea unghiilor, oferindu-le un aspect natural si sanatos.”

Foto: Tomek_Pa /Shutterstock