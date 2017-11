Daca aveti parul blond, lung sau mediu, si sunteti in cautarea unei impletituri care sa va satisfaca toate cerintele, am venit cu putina inspiratie pentru voi si cu cele mai frumoase modele de impletituri care pun in valoare parul blond.

Daca aveti parul blond, lung sau mediu, si sunteti in cautarea unei impletituri care sa va satisfaca toate cerintele, am venit cu putina inspiratie pentru voi si am cautat cele mai moderne si simpatice modele de impletituri care sa il puna in valoare. Promitem sa revenim intr-un articol viitor si cu modele de impletituri menite sa evidentieze frumusetea parului roscat si a celui brunet :)

Impletituri pentru parul blond

Impletiturile combinate pun in evidenta parul blond

Aceasta impletitura este perfecta daca ai parul lung si iti doresti o impletitura elaborata, cu un aer chic si modern in acelasi timp. Faptul ca sunt suvite care raman neimpletite o face sa para foarte naturala, iar tu vei simti precum o regina purtand-o. Tineti cont si de faptul ca impletiturile infinity sunt pe val.





Foto: Alexandra Dikaia /Shutterstock

Impletitura pentru par blond

Iata o impletitura ideala pentru doamnele si domnisoarele cu par lung si mediu, care isi doresc sa combine impletiturile extrem de feminine, in forma de floare, cu suvitele lungi si impletite. Iarasi, aceasta coafura este pentru acele persoane care nu isi doresc ca parul sa fie impletit integral.

Foto: Alexandra Dikaia /Shutterstock

Impletitura rasucita pentru parul blond, de lungime medie

Ai parul de lungime medie si iti doresti o coafura care sa nu implice prea mult efort si care sa ii confere parului acel aspect sexy-ravasit si natural? Atunci impletitura de mai jos (obtinuta prin rasuciri) este pentru tine.

Foto: @ stephaniehairmakeup /Instagram

Impletitura in trei si impletitura coada de peste

Dar cum ar fi sa combini impletiturile in trei cu celebra si indragita impletitura coada de peste? Rezultatul este unul minunat, pe noi ne-a cucerit.

Foto: Alexandra Dikaia /Shutterstock

Suvite impletite incrucisate

Ileana Cosanzeana s-a intors si a obtinut un look tare frumos pur si si simplu incrucisand cosite impletite si lasandu-le sa curga pe spate.

Foto: Alexandra Dikaia /Shutterstock

Cu o astfel de impletitura care face inconjurul capului intr-un mod gratios si elaborat, lasand restul parului sa cada liber pe spate si pe umeri, nu ai cum sa treci neobservata.

Foto: Alexandra Dikaia /Shutterstock

Impletiturile infinity (infinity braid) sunt in tendinte si se preteaza parului blond

Studiul katiefro exemplica foarte frumos una din tehnicile de impletit care a facut ravagii pe Instagram si Pinterest in ultima vreme: impletitura infinita (infinity braid). Coafura de mai jos este extrem de creativa si un melanj armonios intre multiple tipuri de impletituri. Pare ca Rapunzel a prins viata!

Foto: @ katiefro /Instagram

Impletitura coada de peste partiala

Impletitura coada de peste partiala este adorabila si se potriveste de minune zilelor si evenimentelor cand vreti sa mizati pe ceva simplu, dar de efect.

Foto: @shelbyalexandrahair /Instagram