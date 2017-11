Secrete de frumusete de la scriitoarea Simona Musca

Scriitoarea Simona Musca, autoare a cartii "Conjugat la feminin", ne-a dezvaluit din secretele ei de frumusete, de la care nu se abate, oricat de prinsa ar fi in proiectele pe care le dezvolta cu devotement si pasiune.

1. Care este trucul tau preferat de make-up?

Sunt adepta unui look natural, care sa scoata in evidenta trasaturile intr-un mod discret. Insa in cazul unui eveniment, optez pentru machiajul smokey eyes – cred ca ofera o inconfundabila aura de mister si profunzime a privirii. Si ce este mai seducator decat misterul?

2. Care este ritualul tau de frumusete?

Fiind constienta de faptul ca tenul meu este cel mai mult expus, in fiecare zi (dimineata si seara ), imi hidratez si demachiez tenul, realizez un masaj scurt, in special in zona ochilor pentru stimularea circulatiei sangvine, iar o data pe saptamana, fie acasa, fie la salon, aplic peeling si masca pentru ten si par. In rest, consum lichide, am grija sa am mesele echilibrate si la ore fixe, dorm de cele mai multe ori 8 ore/noapte si consum multe vitamine.

3. Cum iti mentii parul sanatos si stralucitor?

De foarte multi ani, las ingrijirea parului pe mainile specialistilor, la propriu. Arareori se intampla sa ma ocup acasa de ingrijirea lui. Mi-am creat obiceiul de a include in programul meu de doua ori pe saptamana cate o vizita la coafor pentru spalat si coafat, iar la maximum 3-4 luni aplic vopsea si ma tund.

4. Ce parere ai despre remediile naturale? Optezi pentru ele cand vine vorba de ingrijirea pielii?

Sunt adepta remediilor naturale, atat in ceea ce priveste ingrijirea pielii sau a parului, dar si ca inlocuitoare ale unor medicamente. Personal, pentru mentinerea pielii tonifiate, folosesc ulei esential de vitamina E.

5. Care este cel mai nonconformist truc de infrumusetare pe care il folosesti?

Poate suna a cliseu, insa cochetand inca din vremea adolescentei premature cu moda, modelingul si estetica, am invatat si am deprins sa folosesc naturaletea atat pe scena, in fata camerelor sau aparatelor foto, cat si in viata private. Pentru mine, s-a dovedit a fi cel mai nonconformist truc personal de “infrumusetare”.