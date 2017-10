3 proceduri dermatocosmetice recomandate in aceasta toamna pentru o piele radianta

Medicul specialist dermatolog recomanda trei tratamente care pot fi efectuate in acest anotimp pentru a ajuta pielea sa ramana in forma dupa expunerea la soare din timpul verii.

Comunicat de presa



Pe masura ce vremea de afara se raceste, iar razele soarelui nu mai sunt la fel de puternice, toamna devine unul dintre cele mai potrivite sezoane pentru rasfatul pielii cu diferite proceduri dermatocosmetice. Doamna doctor Ana Maria Vlad (foto), medic specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, recomanda trei tratamente care pot fi efectuate in acest anotimp pentru a ajuta pielea sa ramana in forma dupa expunerea la soare din timpul verii.

O serie de interventii dermatocosmetice nu sunt recomandate pe timp de vara deoarece in perioada vacantelor masurile post interventie sunt, de cele mai multe ori, greu de respectat.

“Unele proceduri dermatocosmetice care au efecte benefice vizibile asupra tenului nu sunt recomandate, din pacate, in tot timpul anului deoarece exista riscul de patare a pielii. Explicatia este simpla: pentru a fi eficiente, aceste tratamente provoaca leziuni controlate ale pielii, ducand la activarea mecanismelor de reparare tegumentara. Acest proces, pe de o parte ajuta la ameliorarea unor probleme cum ar fi petele, ridurile, pielea cu aspect tern, obosit, pori dilatati, cicatrici lasate in urma de acnee, dar pe de alta parte sensibilizeaza pielea si favorizeaza patarea ei ca urmare a expunerii la razele solare. Acest risc ramane prezent oricat de multa fotoprotectie s-ar folosi, astfel incat este recomandata limitarea expunerii la soare in perioada post interventie”, explica doamna doamna doctor Ana Maria Vlad.

Bineinteles ca efectuarea acestor tratamente toamna/iarna nu ne scuteste de purtarea cremei de fotoprotectie, dar riscul de a induce mai multe pete este mult diminuat.

Microneedeling/Tratamentul cu microace

Microneedling-ul cu Dermapen reprezinta un tratament care incurajeaza formarea de colagen prin crearea in piele a unor micro-leziuni controlate prin care pot fi introduse geluri, creme si seruri topice cu rolul de a imbunatati aspectul ei. Procedura este una simpla, rapida si putin dureroasa, iar rezultatele pe care le aduce sunt foarte bune, similare tratamentelor Laser.

“Microneedling-ul poate fi utilizat individual, cu beneficii in ceea ce privestea imbunatatirea ridurilor, dimensiunile porilor, hiperpigmentare, cicatrici post acnee, vergeturi, aspect general al pielii. Necesita mai multe sedinte pentru a obtine rezultate bune, in schimb nu impune zile de repaus, urmele produse pe fata fiind usor de camuflat cu un fond de ten. Poate fi folosit independent sau asociat altor tratamente cum ar fi peelin chimic, mezoterapie, microdermabraziunea”, spune specialistul dermatolog.