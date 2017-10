3 reguli de top pentru alegerea corecta a bijuteriilor

In fiecare an si in fiecare zi, te gandesti cum sa alegi hainele si accesoriile potrivite si care dintre ultimele noutati si oferte din lumea modei te-ar putea inspira sa-ti creezi un look mai interesant si mai radiant. Asa cum aprecia revolutionara creatoare de moda, Coco Chanel, "Accesoriile sunt ceea ce reprezinta sau ilustreaza o femeie", iar orice bijuterie poate spune o poveste despre stilul tau, fie ca acesta este romantic, rebel, clasic sau nonconformist. Totodata, o bijuterie poate avea o mare valoare sentimentala, daca ti-a fost daruita de o persoana draga tie sau daca a adus stralucire unui moment anume din viata ta. Dar cum te asiguri ca faci cele mai bune alegeri atunci cand vine vorba de bijuterii?

1. Alege bijuterii potrivite ocaziei

Este bine de stiut ca toate accesoriile, inclusiv bijuteriile, trebuie sa fie adecvate ocaziei si locului unde vrei sa mergi. Vrei sa porti bijuterii zi de zi la job? Te pregatesti pentru un eveniment important si vrei sa porti bijuterii finute cu pietre pretioase? Sau vrei sa fii o prezenta agreabila la urmatoarea petrecere? Atunci cauta sa faci din alegerea bijuteriilor o arta. Daca vrei sa te inspiri din rafinamentul stilului regal, iti poti indrepta atentia spre diamante si safire, care arata bine atat separat, cat si daca sunt purtate impreuna. Pentru a vedea care au fost, de-a lungul timpului, cele mai apreciate bijuterii din aceasta categorie, iata care este topul mondial al celor mai scumpe bijuterii vandute vreodata la licitatie.

Acesta ne demonstreaza inca o data cat de valoroase si atractive sunt accesoriile cu diamante, de la inele si pana la coroane imperiale, pentru care pasionatii platesc sume colosale si ne aduce la cunostinta ca, cel mai frumos si mai scump inel din lume este unul cu un stralucitor diamant roz de 24,78 de karate, montat delicat in platina, pentru care s-a platit fabuloasa suma de 46,2 milioane de dolari. Pe de alta parte, daca esti pasionata de spiritualitate, poti opta pentru inele si coliere din cristale si margele din rasini orientale cu arome calmante din uleiuri esentiale, sau margele din roci vulcanice in culori inchise sau chiar pentru binecunoscutele margele tibetane de meditatie.

2. Simplifica alegerea dupa valoarea bijuteriei centrale

Daca te simti pierduta in fata oceanului de bijuterii si nu stii cum sa iti simplifici alegerea, atunci te poti ghida dupa valoarea piesei esentiale pe care o vrei pentru accesorizarea tinutei tale. Poate ai observat si tu ca atentia se focalizeaza foarte mult, azi, asupra incheieturii mainii, pentru ca folosim frecvent smartphone-uri si alte dispozitive, asa ca poti purta bijuterii pentru maini pe care sa le alegi in functie de imaginatia si stilul tau. Poti alege, de exemplu, un ceas indraznet de aur sau unul elegant cu pietre pretioase. Poti completa piesa principala cu alte mici bijuterii finute de aur, mai subtirele, pentru un plus de valoare.

Iti poti aranja bijuteriile combinand cu indrazneala aur si argint cu materiale vintage din cupru sau cu margele ceramice. Poti mixa bijuteriile, intr-o formula mai putin plictisitoare, accentuand culori electrice, pentru un look fresh. Este buna regula stratificarii, insa nu exagera. Poti purta si perle cu mare drag, iar daca ai un sirag lung sau dublu din perle stralucitoare il poti pune in valoare chiar si pe incheietura mainii, lasandu-l sa alunece liber in miscare, in doua sau mai multe straturi, pe antebrat, in mod atractiv si radiant.

3. Alege bijuteriile care iti vin tie perfect

Iti plac bijuteriile, dar nu prea stii cum sa alegi bijuteria potrivita pentru tine. O regula buna spune ca ar fi necesar sa iei in calcul cu mare grija si atentia ca acel accesoriu sa fie proportional cu forma corpului si caracteristicile faciale individuale, sa fie in avantajul tau si sa fie confortabil pentru tine. O bijuterie joaca un rol cheie in construirea unei imagini luminoase si echilibrate sau poate distrage atentia de la aceasta.

Colierele si cerceii prea lungi, prea mari sau prea grei pot coplesi imaginea tinutei personale, asadar e mai bine sa eviti cu putina atentie si delicatete acest lucru. Un alt element esential, ce ar trebui constientizat, ar fi ca fiecare bijuterie sa lumineze tonul pielii tale, sa-l completeze imbunatatindu-l si facandu-te sa arati excelent. Prin urmare, poti alege materiale pretioase, margele de cristal sau perle, pietre pretioase cu aur sau argint, in functie de subtonul pielii tale, care poate fi mai deschis sau mai inchis.

Orice bijuterie poate fi versatila si cu adevarat spectaculoasa, poate completa un costum clasic sau poate fi asociata cu succes unei rochii elegante de seara, important este sa nu limitezi valoarea ei la o singura potrivire de stil, ci sa adaugi ceva nou, proaspat sau interesant tinutei vestimentare. Permite-ti sa porti bijuterii potrivite ocaziei si sezonului in care te afli si te vei simti confortabil si plina de incredere. Ramai la regula simplificarii dupa valoarea bijuteriei centrale si vei avea mereu o tinuta fabuloasa.

Sursa foto: https://unsplash.com/photos/gaewwELISKM

https://unsplash.com/photos/0Hf3SuP-Muc