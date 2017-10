Daca esti in cautarea unui aparat profesional de ingrijire si infrumusetare, de Black Friday 2017, poti sa achizitionezi unul, poate chiar si la jumatate de pret. Pentru ca in Vinerea Neagra discounturile depasesc zeci de procente si cel mai probabil o sa iti fie greu sa alegi din oferta de epilatoare, am ales noi cateva modele profesionale pentru tine.

Un lucru este sigur, atunci cand vine vorba despre Black Friday: reducerile sunt de neratat, indiferent despre ce categorie de produse vorbim. Daca ar trebui sa iti vindem un pont, ti-am spune sa te orietenzi catre aparatele si produsele de ingrijire sau infrumusetare.

In ceea ce priveste epilatoarele, ar trebui sa cauti sa cumperi un model profesional, care are tehnologii performante, recent aparute pe piata. Pe langa faptul ca le poti cumpara la mai putin de jumatate de pret, sunt epilatoare noi care promit multiple beneficii. Iata cateva modele pe care sa le urmaresti in Vinerea Neagra 2017.

Epilatoare IPL la reducere de Black Friday 2017

Epilatoarele IPL sunt la mare cautare in ultima vreme, pentru ca sunt singurele care promit, utilizate consecvent, epilare definitiva ca la saloanele profesionale. Sigur, lumina intens pulsata (IPL) - tehnologia pe care se bazeaza acest tip de epilatoare, actioneaza in timp, iar rezultatele depind foarte mult de tipul de par: de grosimea lui, de suprafata de fire de par si desimea lor si de timpii de utilizare a aparatului, in sedinte bine organizate.

Functioneaza pe impulsuri (IPL – lumina intens pulsata), asta inseamna ca se foloseste fara dureri si ca in timp, arde foliculul de par de la radacina si parul creste din ce in ce mai subtire si mai rar, pana nu mai reuseste sa creasca deloc.

Il recomandam de Black Friday pentru ca atunci este mai accesibil ca pret (vezi oferta actuala), mai ales tinand cont de calitatea tehnologiei oferite (lumina absorbita pe piele se tranforma in energie care stimuleaza folicului de par sa intre in faza latenta). Are cinci trepte de viteze, alimentarea este fara fir si se livreaza cu husa ca sa il iei in calatorii.

Se foloseste pentru fata, corp si zona inghinala - un epilator profesional la pret special de Black Friday (urmareste oferta actuala). Un epilator care folosit in timp si regulat, iti va arde firul de par de la radacina pana la chiar epilare definitiva.

Tehnologia avansata PROPULSE actioneaza prin incalzirea foliculului parului, focalizand energia luminoasa la radacina pentru a opri ciclul de crestere. i-LIGHT PRESTIGE se poate folosi si de catre barbati.

Este un alt exemplu de epilator care foloseste tehnologie avansata pentru a scapa de parul nedorit. Folosind sistemul Pro-precision ai garantia ca nicio zona nu scapa neepilata, iar rezultatele sunt garantate de la prima sedinta, fara a arde pielea.

Lampile sunt interschimbabile si are un detector de nuanta a pielii pentru siguranta folosirii. Ai ocazia sa il vanezi din timp si sa il iei la un pret bun de Black Friday 2017 (vezi oferta in timp real).

Epilatoare profesionale cu functii multiple

Epilatoarele de ultima generatie sunt profesionale si cu rezultate foarte bune. In plus, majoritatea au functii multiple si accesorii diverse, astfel incat sa iti asigure cele mai fine picioare, dar si beneficii extra, cum ar fi masaj, drenaj limfatic, accesoriu anticelulitic, exfoliere etc. Unele sunt epilatoare wet&dry cu utilizare inclusiv sub apa.

De asemenea, exista pe piata epilatoare atat de eficiente incat sunt unisex, destinate utilizarii atat de catre femei, cat si de catre barbati. Asta denota o foarte mare performanta a aparatului, caci un epilator care face fata inclusiv firelor de par barbatesti este net superior si garanteaza eficienta maxima si pentru reducerea firelor de par la femei.

Primul epilator cu maner in forma de S are doua trepte de viteza, se foloseste chiar sub dus sau in baie si dispune si de lumina pentru optimizarea rezultatelor. Are cap de epilare din material ceramic, unic cu sistem ferm de prindere. In plus, sistemul de epilare este unul unic al brandului.

De Black Friday 2017 s-ar putea sa ai o surpriza in ceea ce priveste pretul acestuia (verifica oferta in timp real). Bonus, modelul este prevazut cu accesoriu de masaj, dar si alte capete interesante pentru multiple beneficii (perie de exfoliere a pielii etc.).

Este perfect pentru folosit acasa, atat de femei cat si de barbati. Foarte mic, compact, are intensitate pentru intretinere, dispune de tehnologia HPL, care ajuta la indepartarea permanenta a parului nedorit (rata de reusita de pana la 92%), putand fi folosit si in zonele sensibile. Are si sistem de dezinfectare Silk'n Cleansing Box.

Un aparat de nadejde pe care puteti sa va bazati in cuplu - fiind unisex, eficienta e asigurata la cel mai inalt nivel! Iar de Black Friday 2017, ai ocazia sa il achizitionezi la un pret mult mai bun (verifica pretul actual).

Noua ne ramane doar sa iti uram spor la cumparaturi si cat mai multe iesiri la piscina, indiferent de anotimp. Nu uita ca poti sa iti cumperi si un costum de baie la oferta, daca ai rabdare sa cutreieri prin magazinele online.

Sursa foto main Shutterstock