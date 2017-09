Piele sanatoasa, fara foliculita

Scapa rapid si eficient de foliculita, deranjanta infectie a foliculului pilos, care provoaca prurit si iritatii.

Poti elimina definitiv punctele mici si rosii care te complexeaza prin singurul tratament eficient impotriva foliculitei: Epilarea Definitiva.

Foliculita se manifesta cel mai des in zona inghinala, pe picioare si pe brate. Cauzele principale care favorizeaza aparitia ei sunt: sistemul imunitar slabit, inotul in piscine cu o cantitate insuficienta de clor, purtarea de haine prea stramte, afectiuni medicale grave (diabet zaharat, HIV) sau utilizarea excesiva a lamei de ras.

Primul semn al instalarii acestei boli dermatologice este aparitia rosetii la radacina unuia sau mai multor fire de par, insotita de durere sau prurit (mancarime). Ulterior, inflamatia se transforma in umflaturi sau pustule ce contin puroi si pot fi cu adevarat dureroase.

Poti opta pentru un tratament medicamentos, de durata (bazat pe un antibiotic antifungic) sau pentru un tratament cu lumina intens pulsata (IPL), singurul remediu rapid si ireversibil impotriva foliculitei. In centrele Nomasvello, brandul numarul 1 in Epilarea Definitiva si Rejuvenarea Faciala cu IPL, aceasta tehnologie da rezultate de la prima sedinta, atat in ceea ce priveste tratarea foliculitei, cat si in atenuarea acneei, similara ca aspect si manifestare. Emulsia hidroprotectoare cu Aloe Vera de la Nomasvello este parte din tratamentul cu IPL, calmand si hidratand pielea in profunzime. Mai mult, acest produs profesional contine factor de protectie solara 30, suficient pentru a te proteja de actiunea nociva a radicalilor liberi

Tehnologia cu IPL distruge foliculita de la sursa, ajungand la radacina firelor de par prin melanina (culoarea) proprie pielii. In plus, pielea ramane catifelata, se uniformizeaza ca aspect si parul nedorit este eliminat pe termen lung.

Daca nu te confrunti inca cu foliculita, esti o persoana norocoasa! Incearca sa-i previi aparitia printr-un consum ridicat de fructe, minerale si legume, menite a intari sistemul imunitar. Totodata, nu uita sa faci dus dupa fiecare sesiune de inot la piscina, foloseste propriile prosoape in mediile publice ( hoteluri, centre SPA) si evita, pe cat posibil, imbracamintea foarte stramta- aceasta poate duce la un blocaj al canalelor sebacee, transpiratia favorizand dezvoltarea acestei infectii. Ajuta si sa folosesti un sapun antibacterian, precum si aplicarea de comprese caldute atunci cand iti simti pielea iritata, pentru calmarea epidermei.

Pentru a emana sanatate prin toti porii, ai grija de pielea ta. Frumusetea se ingrijeste!